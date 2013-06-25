重温稿-新闻稿：中国央行将适时调节银行体系流动性，保持货币市场稳定

(以下为中国人民银行网站周二公布的“合理调节流动性，维护货币市场稳定”新闻稿全文)

当前，我国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定。前5个月货币信贷和社会融资总量增长较快。5月末，金融机构备付率为1.7%，截至6月21日，全部金融机构备付金约为1.5万亿元。通常情况下，全部金融机构备付金保持在六、七千亿元左右即可满足正常的支付清算需求，若保持在1万亿元左右则比较充足，所以总体看，当前流动性总量并不短缺。

受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多种因素叠加影响，近期货币市场利率仍出现上升和波动。

为保持货币市场平稳运行，近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持，一些自身流动性充足的银行也开始发挥稳定器作用向市场融出资金，货币市场利率已回稳。6月25日，隔夜质押式回购利率已回落至5.83%，比6月20日回落592个基点。随着时点性和情绪性因素的消除，预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解。

下一阶段，人民银行将认真贯彻落实国务院第13次常务会议精神，继续实施稳健的货币政策，把稳健的货币政策坚持住、发挥好。同时，也要根据市场流动性的实际状况，积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具（SLO）、常备借贷便利（SLF）等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定，为金融市场平稳运行和经济结构调整、转型升级创造良好货币条件。

商业银行要继续加强流动性和资产负债管理。一是要加强对流动性影响因素的研判，正确估计流动性形势，沉着冷静应对流动性波动，避免非理性行为，保持日常流动性合理水平。大型银行要进一步发挥好市场稳定器作用。重大突发性问题要及时报告央行。对于贷款符合国家产业政策和宏观审慎要求、有利于支持实体经济、总量和进度比较稳健的金融机构，若资金安排出现暂时性头寸缺口，央行将提供流动性支持；对流动性管理出现问题的机构，也将视情况采取相应措施，维持货币市场的整体稳定。

二是要统筹兼顾流动性与盈利性等经营目标，按宏观审慎要求，合理安排资产负债总量和期限结构，合理把握一般贷款、票据融资等的配置结构和投放进度，谨慎控制信贷等资产扩张偏快可能导致的流动性风险，加强同业业务期限错配风险防范。同时，要按照“用好增量、盘活存量”的要求，在保持信贷平稳适度增长的同时，调整优化信贷结构，加大对小微企业、“三农”、先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级、消费升级以及企业“走出去”等方面的支持力度；从严控制产能严重过剩行业贷款，但不搞“一刀切”。

三是要进一步规范市场交易行为，严肃交易纪律，维护良好市场秩序。上海银行间同业拆借利率（Shibor）报价行要严格按照报价准则理性报价，并切实履行报价成交义务。公开市场业务一级交易商和货币市场成员要自觉维护市场交易秩序，真实报价和交易，严禁虚假报价误导市场。对发生此类问题的机构将予以严肃处理。(完)