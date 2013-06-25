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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 20:27 BJT

欧洲金融：经济前景依旧需要宽松货币政策--ECB总裁

路透柏林6月25日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示：

* 经济前景仍然需要采取宽松的货币政策立场

* 看到一些信心趋于稳定的迹象，尽管不确定性仍在

* 预计货币刺激措施以及金融市场改善将在今年稍晚支持经济复苏 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

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