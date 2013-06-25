重温稿-中国央行：将适时调节银行体系流动性，维护货币市场稳定

* 央行将适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动

* 央行将稳定市场预期，保持货币市场稳定

* 央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持

* 预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解

路透北京6月25日 - 针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

央行网站刊登的题为“合理调节流动性，维护货币市场稳定”的新闻稿表示，为保持货币市场平稳运行，近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持，一些自身流动性充足的银行也开始发挥稳定器作用向市场融出资金，货币市场利率已回稳。随着时点性和情绪性因素的消除，预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解。

“正面！绝对正面！说明央行HOLD不住了。中国金融市场经不起折腾，特别是在宏观经济形势不好，大家本来就信心不稳的情况下。”中信证券银行业分析师王一峰说。

王一峰王认为，银行间市场持续的极端高利率不仅在国内金融市场造成恐慌性情绪，也在海外市场造成了非常不好的影响，让各种有关中国的危机论甚嚣尘上。而且这种高利率的情况延续一段时间后会导致投融资行为的异化，有可能引发影子银行的非理性的收缩。这对保持经济发展的稳定，资产质量的稳定，都是没有好处的。”

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后流动性困局不断升级，而央行并未如市场期盼施以援手。上周四银行间市场隔夜及七天质押式回购利率 创出历史新高。流动性紧张忧虑并波及中国股市，沪综指 上周四起连续下跌，四天内累计最大跌幅达13.7%，沪深两市市值蒸发约3万亿元人民币。

莫尼塔宏观分析师周珞宴亦认为，高利率难以维持，很可能已超出了央行的预期。这么高的利率不光是在银行间市场，理财产品，甚至实体经济都会受到负面的传导及波及。“不管央行的本意是给银行一定的警示希望他们去杠杆还是其他，但是对实体经济的负面影响肯定不是央行愿意看到的。”

**稳定市场预期**

中国央行表示，将稳定市场预期，保持货币市场稳定，为金融市场平稳运行和经济结构调整、转型升级创造良好货币条件。

“平抑市场波动，调节市场预期本身也是央行工作的一部分，采取多重但力度又不是很强的货币政策比较符合市场预期。”周珞宴说。

王一峰同时表示，市场对央行的表态也应有一个理性的认识。即使央行重启逆回购、用SLO，也都应该不算放水，主要是为了平抑短期异常波动，并不是要向市场注入大量流动性。

中国银行间市场周二主要质押式回购利率走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

银行间市场资金利率虽然已从上周高点回落，但半年末节点临近，流动性紧张的预期未有实质改观，公开市场上周曾两度地量出现的央行票据今日停发,央行未进行任何操作。

王一峰认为，央行的这个表态，不仅稳定了市场情绪，也把这个过程中出现的问题说清楚了，对下一步市场的健康发展是有好处的。

央行表示，要进一步规范市场交易行为，严肃交易纪律，维护良好市场秩序。上海银行间同业拆借利率（Shibor）报价行要严格按照报价准则理性报价，并切实履行报价成交义务。公开市场业务一级交易商和货币市场成员要自觉维护市场交易秩序，真实报价和交易，严禁虚假报价误导市场。对发生此类问题的机构将予以严肃处理。

央行并称，商业银行要继续加强流动性和资产负债管理。要正确估计流动性形势，沉着冷静应对流动性波动，避免非理性行为，保持日常流动性合理水平。大型银行要进一步发挥好市场稳定器作用。重大突发性问题要及时报告央行。对于贷款符合国家产业政策和宏观审慎要求、有利于支持实体经济、总量和进度比较稳健的金融机构，若资金安排出现暂时性头寸缺口，央行将提供流动性支持；对流动性管理出现问题的机构，也将视情况采取相应措施，维持货币市场的整体稳定。

同时，商业银行要统筹兼顾流动性与盈利性等经营目标，按宏观审慎要求，合理安排资产负债总量和期限结构，合理把握一般贷款、票据融资等的配置结构和投放进度，谨慎控制信贷等资产扩张偏快可能导致的流动性风险，加强同业业务期限错配风险防范。同时，要按照“用好增量、盘活存量”的要求，在保持信贷平稳适度增长的同时，从严控制产能严重过剩行业贷款，但不搞“一刀切”。

中国国务院上周三召开常务会议就称，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好；优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级。（完)

欲浏览详情，请点选中国央行网站(here) (发稿 尹嫄婷/谢衡； 审校 林高丽)