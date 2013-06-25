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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 20:37 BJT

表格：美国5月耐久财订单较前月升3.6%，市场预估为上涨3.0%

路透6月25日 - 美国商务部周二公布：

* 美国5月耐久财(耐用品)订单较前月升3.6%(市场预估为上升3.0%)

* 5月扣除运输的耐久财订单上升0.7%(市场预估为持平)

* 5月扣除国防的耐久财订单上升3.5%

* 5月扣除飞机的非国防资本财订单上升1.1%(预估为上升0.3%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

5月 4月 3月

总体新订单 3.6 3.6 -5.9

扣除运输 0.7 1.7 -1.6

扣除国防 3.5 2.5 -4.5

电脑/电子产品 2.7 4.7 -0.6

运输设备 10.2 8.3 -15.0

资本财 9.6 5.4 -12.0

非国防资本财 9.3 3.5 -8.9

扣除飞机的

非国防资本财 1.1 1.2 1.1 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

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