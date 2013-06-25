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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 20:53 BJT

欧洲金融：欧洲央行距离撤出宽松政策时间尚早--总裁德拉吉

路透法兰克福6月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，退出宽松货币政策仍很遥远，因通胀处于低位而失业较高。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

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