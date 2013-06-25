国际油市：石脑油价格持于三周低位，跨月价差持平于上日

路透新加坡6月25日 - 周二亚洲石脑油价格持于三周低位每吨854.25美元，8月上半月和9月上半月跨月价差连续第二日持于每吨6.25美元，折射出基本面变化有限。

过去几日现货需求畅旺，台湾台塑买入约15万吨7月至8月运抵的船货，成本加运费价为每吨较日本报价持平至高出1.00美元。

而约两周前，其支付的价格为贴水。其竞争对手台湾中油公司标购总计7万吨的石脑油，8月1-20日运抵，投标截止期为6月26日。

韩国S-Oil周一售出约3.3万吨石脑油，买家为伊藤忠商事，7月末装运，离岸价格为每吨较日本报价高出不到7美元。

SK Energy上周向Petro Diamond售出3万吨7月27-30日装运的石脑油，离岸价为每吨较日本报价高出不到3美元。

LG化学达成购买2013年9月至2014年6月至多36万吨石脑油的协议，成本加运费价为较日本报价每吨高出约8.50美元。

亚洲汽油裂解价差今日收报每桶12.72美元，较一个月前高出近30%，因供应紧张。(完)