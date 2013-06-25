版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 20:51 BJT

表格：英国6月CBI零售销售差值创下四个月最佳表现

路透伦敦6月25日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布，6月零售销售差值由5月的负11升至正1，为2月以来最高水准。

已公布的零售销售活动

----------2013-------------------2012----

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

已公布的年度零售销售量

+1 -11 -1 0 +8 +17 +19

年度销售量三个月移动均值

-4 -4 +2 +8 +15 +23 +27

预期中的零售销售活动

----------2013---------------------2012--

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

预期中的年度销售量

+13 +10 -6 +15 +9 +13 +10

预期中的年度销售量三个月移动均值

+6 +6 +6 +12 +11 +16 +21 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐