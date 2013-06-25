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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 21:10 BJT

美国数据：4月标普/Case-Shiller房价同比涨幅创七年之最

路透6月25日 -

20个大都会地区房价指数较上年同期增长12.1%，高于预期，且创2006年3月以来最大年度涨幅。

S&P Dow Jones Indices指数委员会主席David Blitzer在声明中称，“复苏明显基础广泛。”

未经季节性调整，20个大都会地区房价指数较上月上涨2.5%，为记录最大单月涨幅。(完)

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