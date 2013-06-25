欧洲汇市：英镑兑美元缩减涨幅，但表现优于欧元

* 英国央行官员称继续保持货币刺激举措

* 欧元兑英镑下跌，受欧洲央行官员温和的言论拖累

* 美国数据强劲提振美元，拉低英镑兑美元

路透伦敦6月25日 - 英镑兑美元周二缩减升幅，此前英国央行决策者暗示他们不急于终止超宽松货币政策。

但英镑兑欧元连续第四天走强，因欧洲央行总裁德拉吉表示，由于通胀处于低位而失业率高企，退出宽松货币政策仍很遥远。

英镑兑美元 下滑至1.5430美元，脱离1.5480美元的日内高位，因美国数据强劲扶助美元表现。英镑仍高于1.5381美元的支撑位，此为55日移动均线切入位，不过，若英镑重新走软，将可能跌至6月4日触及的低位1.5273美元。

欧元兑英镑 下滑至0.8480英镑，跌0.3%。欧元若进一步下跌，将跌向6月12日的低位0.8464英镑。

英国央行总裁金恩周二向议会表示，除非经济状况直指经济可持续复苏，否则不太可能撤走货币刺激计划。

英国央行副总裁宾恩说，降息包括至零以下也是选项之一，货币政策委员会将继续加以评估。

包括周二公布的零售销售数据在内的近期英国数据直指经济温和复苏。这降低了英国央行在短期内进一步放宽政策的可能性。

英国工业联盟(CBI)周二公布，6月零售销售差值由5月的负11升至正1，为2月以来最高水准。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价