国际油市：油价在交投清淡中大致收平，布兰特原油较美国原油溢价收窄

* 布兰特原油较上周高位低超过5美元

* 正面的美国经济数据提振美股

路透纽约6月25日 - 原油价格周二在交投清淡中大致收平盘，因股市走强限制油价跌幅，而布兰特原油较美国原油期货溢价收窄至6美元以下。

一些交易被归于轧平部位，因交易商买入原油合约回补周一建立的空头头寸，当日油价跌至三周低位，Tradition Energy分析师Gene McGillian说。

上周美联储暗示将缩减量化宽松政策规模，拖累油价连跌三日，今日油价小幅反弹美联储的消息提振美元，使美元计价的商品对持有其他货币的投资人来说更昂贵。

股市上涨，因经济数据正面。

美国5月耐久财订单升幅多于预期，房价同比涨幅为七年来最大。

近月美国原油期货 上涨0.14美元，结算价报每桶95.32美元。美国原油期货较上周三触及的高位99.01美元回落了约4美元。

布兰特原油期货 收高0.1美元，报每桶101.26美元。布兰特原油从上周触及的约107美元的高位下跌了逾5美元。

美国汽油 和取暖油期货 也收平盘，分别报每加仑2.73美元和每加仑2.85美元。

布兰特原油较美国原油期货溢价收盘报5.94美元，盘中触及5.60美元。距离2011年11月触及的最窄水平5.58美元不到2美分。(完)

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