南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资人出脱债券

路透约翰内斯堡6月25日 - 南非兰特兑美元周二下滑，因境外投资人解除部分本地债券持仓，此外，美国最新房屋销售数据亦对美元提供支撑。

1600 GMT，南非兰特兑美元下跌0.2%，报10.0900。

2015年到期公债收益率盘中触及6.425%的高位，打压南非兰特下跌，午盘尾段时并跌至10.1095的低位。

境外投资人出脱南非债券显示市场信心不佳，从而导致被视为风险性货币的南非兰特遭逢卖压。

“公债市场有点压力，这在午盘对南非兰特有重大影响，”Global Trader交易员Paul Chakaduka说。

“投资人仍伺机将资金转出南非，所以他们可能会轧平其债券持仓，因此资金逃离南非的情况仍将持续。”

2015年到期公债收益率 收低报6.395%，指标公债2026年到期券种 收益率报8.20%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价