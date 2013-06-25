南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资人出脱债券

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透约翰内斯堡6月25日 - 南非兰特兑美元周二下滑，因境外投资人解除部分本地债券持仓，此外，美国最新房屋销售数据亦对美元提供支撑。
1600 GMT，南非兰特兑美元下跌0.2%，报10.0900。
2015年到期公债收益率盘中触及6.425%的高位，打压南非兰特下跌，午盘尾段时并跌至10.1095的低位。
境外投资人出脱南非债券显示市场信心不佳，从而导致被视为风险性货币的南非兰特遭逢卖压。
“公债市场有点压力，这在午盘对南非兰特有重大影响，”Global Trader交易员Paul Chakaduka说。
“投资人仍伺机将资金转出南非，所以他们可能会轧平其债券持仓，因此资金逃离南非的情况仍将持续。”
2015年到期公债收益率 收低报6.395%，指标公债2026年到期券种 收益率报8.20%。(完)
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(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。