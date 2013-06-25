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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 07:46 BJT

英国央行：货币政策委员会委员迈尔斯称，英债收益率有充分的理由维持在低位

“我认为英国不应该急于让货币政策回归常轨--事实上，英国下一步用货币政策增加对经济的支持可能才是正确的方向。”

他并表示，当收紧货币政策以及出脱英国公债的时刻真正来临时，市场条件已经更加正常，应可以限制对公债价格的影响。

迈尔斯也点出了一个可能性，即英国央行或许想持有一些公债作为应对商业银行现金存款日益增加的筹码。

“把货币政策回归常态，是否就代表英国央行资产负债表将恢复到危机之前的水平，目前这一点还很不明确。”他说。(完)

(编译 李爽/梁睿雪/王丽鑫/李婷仪; 审校 李春喜)

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