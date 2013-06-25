英国央行：货币政策委员会委员迈尔斯称，英债收益率有充分的理由维持在低位

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
“我认为英国不应该急于让货币政策回归常轨--事实上，英国下一步用货币政策增加对经济的支持可能才是正确的方向。”
他并表示，当收紧货币政策以及出脱英国公债的时刻真正来临时，市场条件已经更加正常，应可以限制对公债价格的影响。
迈尔斯也点出了一个可能性，即英国央行或许想持有一些公债作为应对商业银行现金存款日益增加的筹码。
“把货币政策回归常态，是否就代表英国央行资产负债表将恢复到危机之前的水平，目前这一点还很不明确。”他说。(完)
(编译 李爽/梁睿雪/王丽鑫/李婷仪; 审校 李春喜)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。