更新版-纽约汇市：美元连升五日，美国经济数据强劲巩固了美联储将缩减购债的预期

今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3084 1.3117 -0.25 -0.83 1.3194 美元/日圆 97.80 97.72 +0.08 +12.75 86.74 欧元/日圆 127.96 128.22 -0.20 +11.80 114.45 美元/瑞郎 0.9379 0.9327 +0.56 +2.45 0.9155 英镑/美元 1.5422 1.5431 -0.06 -5.10 1.6251 美元/加元 1.0511 1.0496 +0.14 +5.95 0.9921 澳元/美元 0.9258 0.9248 +0.11 -10.92 1.0393 欧元/瑞郎 1.2274 1.2242 +0.26 +1.65 1.2075 欧元/英镑 0.8480 0.8500 -0.24 +4.51 0.8114 新西兰元/美元 0.7739 0.7749 -0.13 -6.57 0.8283 美元/挪威克朗 6.0870 6.1330 -0.75 +9.42 5.5630 欧元/挪威克朗 7.9669 8.0440 -0.96 +8.54 7.3403 美元/瑞典克朗 6.7135 6.7619 -0.72 +3.31 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7807 8.8727 -1.04 +2.37 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完)