版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 26日 星期三 07:39 BJT

更新版-纽约汇市：美元连升五日，美国经济数据强劲巩固了美联储将缩减购债的预期

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3084     1.3117      -0.25      -0.83     1.3194
 美元/日圆                         97.80      97.72      +0.08     +12.75      86.74
 欧元/日圆                        127.96     128.22      -0.20     +11.80     114.45
 美元/瑞郎                        0.9379     0.9327      +0.56      +2.45     0.9155
 英镑/美元                        1.5422     1.5431      -0.06      -5.10     1.6251
 美元/加元                        1.0511     1.0496      +0.14      +5.95     0.9921
 澳元/美元                        0.9258     0.9248      +0.11     -10.92     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2274     1.2242      +0.26      +1.65     1.2075
 欧元/英镑                        0.8480     0.8500      -0.24      +4.51     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7739     0.7749      -0.13      -6.57     0.8283
 美元/挪威克朗                    6.0870     6.1330      -0.75      +9.42     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.9669     8.0440      -0.96      +8.54     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.7135     6.7619      -0.72      +3.31     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7807     8.8727      -1.04      +2.37     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐