《中国报摘》--中国证券报6月26日

* 头版头条:
--中国人民银行称，下一阶段将适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。随着时点性和情绪性因素的消除，预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解。
* 其他:
--中证报今日视点文章称，虽然A股市场还会存在压力，但随着恐慌性情绪释放，市场运行终归会回到应遵循的规律上来，A股或许正迎来一个转型底。
--证监会办公厅副主任江向阳表示，将采取综合措施改善市场环境，提振市场信心，促进资本市场健康发展。
--银监会办公厅副主任刘宏宇表示，今年不良贷款有所反弹，但银行资产质量整体稳定，风险可控，未来不良贷款不会出现大幅波动。银监会不只看不良率这一个指标，而是在地方政府融资平台贷款等五个领域进行重点监控、防控。
--近日股价大挫的民生银行 管理层表示，目前该行票据业务正常，所有票据卖出和回行的兑付完全按照既定时间表，资金安排完全一一对应，到目前没有一笔到期未能兑付或出问题；另外该行流动性管理也处于正常状态。
--深圳前海管理局称，将公开挂牌出让位于前海深港现代服务业合作区三宗地块的土地使用权，这意味着前海首批土地出让开闸。
--交通银行 董事长牛锡明表示，今后几个月，金融资产总量增长速度会减缓，金融去杠杆化进程开启。
--中国南车 称，自2012年8月29日至2013年6月25日，南车集团通过证券交易系统累计增持公司股份536.9357万股，约占已发行股份总数的0.04%。
--沪综指 连跌后击穿2,000点，引发各方“救市”猜想。鉴于目前已有38家具有央企概念的上市公司“破净”，且多集中在钢铁、航运领域，在汇金公司刚刚出手增持银行股的背景下，业界对于近期央企大股东增持或上市公司回购自家“破净”股的预期逐渐升温。
--近日，国家能源局召开座谈会，研究分布式光伏发电发展具体措施，并对分布式光伏发电示范区建设工作进行部署。该局提出的工作方案显示，拟定的示范项目度电补贴资金为不超过0.45元人民币/千瓦时。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 李宏薇; 审校 黄凯)