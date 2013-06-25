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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 07:58 BJT

澳洲矿业：需求增长虽减弱，政府仍预计2013/14年度铁矿石出口增长

BREE还预计炼焦煤和动力煤的出口将小幅增长。

受澳元贬值的帮助，整体能源和资源出口料将上升11%至1,970亿澳元(1,820亿美元)。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍/徐文焰)

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