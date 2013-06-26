金砖国家：6月25日股汇市收盘纵览

路透6月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月25日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收升报885.85点。
中国股市：沪综指缩减跌幅微收低，恐慌情绪有所释放反弹动量开始集聚。
香港股市：恒生指数扳回盘中跌幅收高0.2%，受助于本地地产股涨势。
中国汇市：人民币盘中创逾一个月低位后近收平，后期料继续弱势运行。
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印度股市：较上日所及两个月最低水位反弹，因蓝筹股获空头回补买盘提振走升。指标BSE指数 升0.48%，至18,629.15点。NSE指数 升0.34%至5,609.10点。
印度汇市：印度卢比兑美元 小幅走高，因出现一些美元抛盘，但人气仍偏脆弱。卢比兑美元收报59.66/67，上日收报59.68/69。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,243.200点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.62%至671.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.31%，报32.8100卢布，卢布兑欧元 跌0.28%，至43.0400卢布。
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巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升2.02%至46,893.04点。
拉美汇市：拉美货币持坚，全球主要央行采取行动安抚市场。
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南非股市：在Truworths 等蓝筹股引领下走高，跟随全球股市反弹势头，此前公布的制造业以及企业支出和楼市数据为美国经济活动升温增添佐证。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收升1.17%至34,187.43点。综合指数 升1.07%，至38,484.19点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资人出脱债券。 (完)
(编译 石冠兰 审校 王丽鑫)