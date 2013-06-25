《香港报摘》--经济日报6月26日

* 头版头条：

--中国央行出手维稳消息刺激，中港股市同步V形反弹。五大指标显示港股短线初步见底，期指夜市延续升势，重上两万点关口，中线则尚未脱反覆轨道。

* 其他：

--第三批通胀挂鈎债券（iBond） 首日挂牌收报103.15港元，不计手续费每手买卖单位获利315港元，经港交所沽出的iBond交易2.4万宗。

--两家餐饮股翠华 及大家乐 公布全年纯利分别按年增24.7%及14%，两家公司均表示，短期内无意调高餐饮零售价。

--理财产品占比庞大的民生银行 管理层于收市后举行的投行交流会上称，该行资金流通性正常，未有以过高息率吸存款，那些非标准理财产品亦快将于7月下旬清空，不存在监管风险问题。

--诺贝尔经济学奖得主兼欧元之父蒙代尔（Robert Mundell）表示，现时中国流动性紧绌的问题仍然可控，但假如“钱荒”问题持续一段长时间，恐怕会演变成为金融危机。

--上海实业 公布，縢一龙因届退休年龄而退任董事长等所有职务，并由现年58岁的上实集团董事长王伟接任其职务，即时生效。（完）

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