《美债周三展望》公债收益率在五年期公债标售前上涨

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容)

* 公债价格下滑，因楼市等数据改善

* 财政部周三将发售350亿美元五年期公债

* 波动性升至2011年11月来最高

路透纽约6月25日 - 美国公债价格周二下滑，今日美国财政部标售的两年期新债得标利率为两年来最高，市场对公债价格可能需要进一步走软，以便在周三五年期公债标售时吸引需求的臆测升温。

美国财政部今日发售的350亿美元两年期公债得标利率为0.43%，为2011年5月来最高，这是本周990亿美元新债供应的第一批。

本周公债发售的时机微妙，此前因市场担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)快将缩减购债规模，公债收益率已被推高至近两年高位。许多投资人担心联储缩减购债将进一步推高收益率。

周三的350亿美元五年期公债发售将测试收益率在相当高的水准时的市场需求。

五年期和七年期公债对美联储利率政策最为敏感，且在近期跌势中也是表现最差的券种。

“五年期和七年期公债表现逊色，特别是在季末前，相比其他年期公债，去杠杆化进程对它们的影响更大，”Brean Capital美国公债交易部门董事总经理兼主管Russ Certo表示。

季末前的清理账面操作增加了标售的不确定因素。通常美国公债被视为季末相对低风险的投资，但近期波动可能令投资人不愿承担市值亏损风险，宁愿转持现金。

“如果投资人将部署资本和现金以寻找价值回报，并认为债市将趋稳，就会选择五年期公债，”Certo表示，“但你肯定要应对普遍的结清仓位和基金赎回，且技术面也具挑战性。”

根据发售前市场的表现，交易商预计五年期新债得标利率将为1.50%，较二级市场五年期公债收益率水准1.47%高约三个基点。

指标10年期公债 跌14/32，收益率报2.59%，周一尾盘报2.544%，但低于周一高位2.67%。

30年期长债 大跌1-3/32，收益率报3.61%，周一尾盘报3.56%，周一高位为3.65%。

债市波动性指标继续攀升。

预估长期公债收益率未来波动性的美林MOVE指数 周一升至111，为2011年11月来最高水准，上周五为103.7，5月初曾在多年低点约50。

周二两年期公债标售前，美国公布的经济数据强劲，压低公债价格，投资人揣测美联储主席贝南克对经济改善的预估可能是正确的，令缩减购债的可能性增加。

美国公布4月独栋房屋价格跳涨，录得七年来最大同比涨幅，显示房市复苏的势头增强。6月消费者信心指数跳升至逾五年最高。

5月耐用品订单增幅也超过预期，一项衡量企业支出计划的指标也连升三个月。

这些数据可能巩固了美联储将放缓购债的预期，美银美林高级分析师Michael Hanson表示。

但同时，市场可能在美联储何时开始缩减购债的时间表预估上有些超前了。

“我们预计美联储不会在12月前宣布缩减购债，尽管其他人士预计可能会更早，”Hanson称，“美联储有意略为缩减规模，但市场消化的是迅速退出。”