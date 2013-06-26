《全球重要经济事件一览表》--6月26日-7月3日

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6月26日(三)
伦敦--英国央行召开新闻发布会，公布金融稳定报告(0930)。
华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔将讨论金融稳定性的问题，包括“大到不能倒”、以及利用破产法关闭倒闭大型金融公司的问题。(1400)
多伦多--加拿大央行副总裁连恩讲话(1640)。
德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国央行哈亨堡学院举办的会议上讲话(1700)。
巴黎--欧洲央行官员亚斯穆森、诺亚和莫尔许将在国际金融协会举办的会上讲话。
渥太华--2013年银行业法律研讨会(至6月27日)。发言者包括前任及现任央行官员、监管官员以及来自加拿大、美国和英国的学者。
柏林--德国央行政策委员Andreas Dombret参加大西洋理事会组织的一场讨论
柏林--德国财长朔伊布勒在议会预算委员会宣读2013年联邦补充预算、2014年联邦预算案以及2017年以前的预算计划。
6月27日(四)
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利就全国和区域经济发表讲话，并为纽约的大学毕业生就劳工市场环境进行简要介绍(1400)。
海牙--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特就荷兰金融体系面临的宏观经济风险，在荷兰下院发表讲话。
维也纳--2013年国际阿拉伯银行业峰会(至6月28日)，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼将发表讲话。
华盛顿--美联储理事鲍威尔在两党政策中心就货币政策发表讲话。
柏林--欧洲证券交易同盟举行“欧盟一体化和增长：市场如何发挥作用”会议。德国央行总裁魏德曼与德国财政部长朔伊布勒将在会议中发言。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至6月28日)。
美国玛丽埃塔市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望发表讲话。
巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚召开新闻发布会。
6月28日(五)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在外交关系协会举办的国际经济活动上发表讲话(1200)。
西西弗吉尼亚--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就劳工市场趋势和货币政策发表讲话(1600)。
加州--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)讲话。
美国西弗吉尼亚州白硫磺泉镇--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景发表讲话(1315)。
柏林--德国财长朔伊布勒和爱沙尼亚财长Juergen Ligi参加由德国财政部组织的讨论。
东京--日本财务大臣麻生太郎以“安倍经济学及日本经济前景”为题发表演说(0340)。
6月29日(六)
芬兰KOKKOLA--芬兰财长Jutta Urpilainen发表讲话。
7月1日(一)
伦敦--英国央行公布金融政策委员会第二季会议记录。
7月2日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至7月3日)
7月3日(三)
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0255)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月4日)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 白云)