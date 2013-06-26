《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

**上海证券报**
--在中国央行表态已向部分金融机构提供流动性支持的同时，工行 称其流动性充沛状况居全球同业领先地位；交行 相关高层也表示，该行流动性充足，不会有问题。
--国土部形成土地制度改革27条建议，支撑城镇化转型发展。改革内容涉及土地用途管制、土地整治、土地有偿使用制度、土地产权制度等重点领域。
--深圳市国家税务局称，一笔高达24.73亿元人民币的税款已成功入库，为全国最大一笔非居民企业股权转让所得税。记者向相关方确认获悉，上述税款来自汇丰控股 转让中国平安 股权交易。
--南京银行 股东大会审议通过该行资本补充计划。在内源性资本补充方面，2013年-2016年通过利润留存补充核心资本累计约139亿元；外源性融资渠道方面，至2016年底南京银行资本需求量约为144亿元，其中核心一级资本需求量约为57亿元人民币。
--湖北能源 称，拟投资77.23亿元在湖北省鄂州市投建鄂州电厂三期工程项目。
**第一财经日报**
--一名国有大行人士证实，已经收到来自监管部门的相关文件，要求银行首席经济学家对“用好增量、盘活存量”提出建议方案，并于本周四(27日)提交再由银监会统一上报。
--从萍乡市安源区政府了解到，萍乡萍特钢铁有限公司出现资金链断裂现象，其董事长董建乐和总经理董建武已经携资“跑路”。目前，当地政府和公安部门已经介入调查。
--备受关注的中石油集团云南1,000万吨/年炼油项目环境影响报告书及批复，昨日正式向社会公开。报告书显示，项目产品量为943.85万吨/年，主要产品为欧IV汽油、欧IV柴油、航空煤油等。中石油内部员工表示，其中没有PX项目。
--煤炭市场持续低迷，中国神华 和中煤能源 相继下调煤炭挂牌价，价格战有一触即发之势。业内人士称，上述举动可能导致更多煤炭企业卷入其中，小型煤企更可能因此而倒闭一批。
**21世纪经济报 道**
--据悉，由于经济放缓，相当多地区财政收入目标未达预期。仅从前5个月地方财政收支来看，如果不算上中央对地方的转移支付，不少地方出现了较大的收不抵支的情况。其中内蒙古、陕西、河南、辽宁等地表现明显。
**人民日报**
--由中国大公国际资信评估有限公司联合美国、俄罗斯两家评级公司，共同发起的世界信用评级集团在香港成立。该集团计划用七年时间，基本架构起全球信用评级服务体系，然后再用五年时间，即到2025年形成参与世界各国评级事务的能力。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。