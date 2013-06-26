中国金融：未来不良贷款不会出现大波动，将在五领域重点监控金融风险--银监会官员

路透北京6月26日 - 针对银行不良贷款反弹的问题，中国银监会办公厅副主任刘宏宇表示，今年不良贷款有所反弹，但银行资产质量整体稳定，风险可控，未来不良贷款不会出现大幅波动。而银监会不只看不良率这一个指标，而是在五个领域对银行和金融领域风险进行重点监控、防控。

中国证券报援引她在上海一论坛上的话称，上述五个领域包括，第一个领域是地方政府融资平台贷款。首要的措施是严格控制总量风险，基本的导向是“保在建、压重建，控新建”，严把新增贷款的准入标准；并优化存量平台贷款的结构。

第二个领域是房地产贷款。继续督促银行执行差别化房贷政策，积极支持居民购买首套房。截至一季度末，全国主要20家银行的个人住房贷款中95%都是首套房贷款。银监会近期也关注到一些风险点，例如用消费贷款购买住房。

第三个领域是理财产品。银行现在正在规范理财业务，压低投向非标准债权资产的比例和规模。同时，所有的银行业机构新发行的理财产品必须通过相关系统进行登记。

第四个领域是产能过剩，主要是配合国家有关职能部门，密切关注并积极化解银行业金融机构在国家调整行业结构调整时暴露的风险。第五个领域是外部风险向银行体系的渗透和传染。外部风险主要来自小额贷款公司、典当行、担保机构、民间融资、非法集资。

而上海证券报亦援引她的话称，根据银监会掌握的情况，银行并没有出现大面积违约的情况，银监会在日常监管中一直对银行的正常业务进行有效的监管。银监会并没有接到大量的关于严重违规操作的报告。

中国商业银行2012年12月末不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点；同期不良贷款余额4,929亿元，同比上升647亿元。