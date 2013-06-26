台湾经济：马英九总统称不排除编列特别预算，支持明年重大公共建设--报载

路透台北6月26日 - 台湾本地媒体经济日报周三刊出马英九总统专访。文中提及，政府不排除编列特别预算，以支应明年度重大公共建设需求。此外，他也尊重央行汇率政策的平衡策略。

经济日报的专访中，马英九提及，公共投资若不够，经济引擎效果就出不来，因此，扩大公共投资是很重要的方向。〞8月底前，江院长一定会有特别做法，包括编列特别预算在内等各种可能性，都不会排除。〞

台湾行政院8月底前将推出明(2014年)中央政府总预算案，由于先前主计总处已要求各机关统一减8%支出 ，此外经建会对明年的重大公建计划目前仅仅匡列1673亿台币，这创下了至少十年以来的最低。

马英九在专访中并表示，日本经济失落近20年，长期处在消费偏冷、通缩状态，这让日本有条件做量化宽松政策。台湾没有这个条件，一做进口物价马上涨，民众跟企业会受不了。不过，这不表示新台币汇率可以完全不动，这一波日圆贬值，新台币兑美元汇率也贬了，只是贬幅没这么大。

马英九在专访中表示，央行汇率政策不应该大起大落，产业的发展也不是光靠汇率竞争，还要看其他条件，〞目前央行对汇率采取平衡策略，我予以尊重。〞

马英九并表示，若跨国相比，台湾第一季表现在四小龙中排名第二，仅低于香港的2.8%，高于新加坡0.6%与南韩的1.5%。最近刚公布的5月失业率，也降到4.06%，是我上任以来最佳表现，这些都说明台湾的经济竞争力没有因不景气大幅衰退。

〞下半年景气情况会好一点，但全年经济成长率能否′保二′还是′保三′，我认为要保住该保的、保得愈多愈好。近期两岸敲定服务贸易协议，自由经济示范区也快上路了，如果这些计画加上桃园航空城与重大公共建设都可一一落实，对于经济发展会有很大助益。〞马英九称。

他并称，行政院如果能像过去编列四年5,000亿台币特别预算，当然很好，不过，要考虑到公债法举债上限的问题。另外，行政院也要看看能否从其他地方找出经费来，否则像现在交通部有不少案子因预算不足动弹不得。预算编列充足有助公共建设加速推动，现在绝对不能让公共建设动能缓下来。