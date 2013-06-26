《香港报摘》--其他报纸重要消息6月26日

*明报：

--港龙航空行政总裁杨伟添表示，对于香港快运将转型为廉价航空，捷星香港亦有望年底前获批营运，并均以中国内地作为主要市场，港龙并不忧虑竞争，有信心可以继续在内地市场保持优势。

--大家乐 首席执行官罗开光表示，今年店舖租金上升压力有所纾缓，预料今年在港开店数目与去年相若。

*星岛日报：

--就美国中情局前职员斯诺登泄密事件，特首梁振英表示，政府重视港美双边关系，有力跟进美国政府入侵香港网络系统的问题；又指有需要时，会公开律政司向美方要求进一步提供资料的内容，以维护香港的声誉。

--前海管理局推出首轮拍卖的3幅地，总面积为16.85万平方米，下月正式拍卖，届时将以价高者得原则批地。

--汇丰 近日已低调推出3个月人民币定存优惠，不论新旧资金的2万元存款额年息率2.35厘，为大型银行中的最高小额存款息率。

*苹果日报：

--政府经过一轮招标卖地后，将军澳南市中心总共12幅私人住宅土地几乎全数批出，涉约7,000多个单位于明年起陆续推出市场发售，而仅余一幅68B2区将于下周截止竞标。

--恒生银行 公布，旗下恒生中国的前海支行正式投入服务，提供商业贷款、存款、贸易融资，及外币存款、保险及投资等个人理财服务，成为首间于前海设立支行的外资银行。

*东方日报：

--新地 大股东郭氏家族中的郭老太邝肖卿向联交所申报于本月19和20日入市增持新地52万股，每股平均价99.618港元及96.953港元，涉资约5,100万港元，持股比例升至43.26%。

--会德丰 主席吴光正于本月20日入市增持8.9万股股份，每股平均价39.006港元，涉资347.15万港元，持股比例升至60.22%。

*文汇报：

--中国内地从事媒体节目的智美以及从事新型建材及生产无孔微晶石的金凤凰，计划于周五（28日）起在香港招股，7月11日挂牌，分别集资高至15.6亿港元及7亿港元。

*大公报：

--星展香港将今年中国国内生产总值（GDP）增长预测由8%下调至7.5%，并预期之后不会有刺激经济的措施出现。

--雅居乐 公布以总代价2.3亿元人民币取得安徽省滁州市来安县5幅相连商住地块之土地使用权。

--华南城 首席财务总监冯星航表示，集团今年的销售目标为110亿港元，按年增加34%，预计下半年的销售量将会比上半年增加。（完）

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