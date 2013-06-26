《独家新闻》Abu Dhabi Group有意出售Warid Telecom，中移动或有兴趣

路透迪拜6月25日 - 根据熟悉内情的消息人士周二说，Abu Dhabi Group已寻求出售旗下巴基斯坦移动运营商Warid Telecom，此案可能吸引中国移动 和Etisalat 的兴趣。

两名要求匿名的消息人士说，Abu Dhabi Group有意出脱其100%的Warid Telecom股权。

不过第三位消息人士则说，Abu Dhabi Group也有可能仅出售控股权。

消息人士称，Abu Dhabi已授权美国投行Lazard 和英国渣打银行 担任顾问。其中一位人士估计售价可能约达10亿美元。

巴基斯坦电信 (PTCL)的首席执行官Walid Irshaid称，该公司在考虑竞购。巴基斯坦电信为阿联酋Etisalat 的旗下公司。

消息人士称，“(Warid Telecom)董事会一直在寻找商业伙伴给公司增值，”，他并称中国移动和Etisalat都表示有意收购。

Warid Telecom对此事不愿发表评论，路透目前尚无法与中国移动取得联系置评。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)