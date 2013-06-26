中港个股：民生银行称目前流动性管理正常，非标理财产品超标问题7月解决

路透上海6月26日 - 近期股价连续暴跌的中国民生银行 周二召开分析师会议，回应市场种种担忧。公司高层称，目前该行流动性管理处于正常状态，而非标理财产品规模超标120亿元人民币，估计在7月20日前可以完全解决掉。

据民生银行周三刊登的分析师会议记要，副行长赵品璋介绍称，市场所关心的民生银行的票据业务，一直也处在正常状态。所有的票据卖出和回行的兑付完全按照既定时间表，资金安排完全是一一对应的。到目前没有一笔没有到期兑付不了的，而且票据本身交易对手都是各家金融机构，也没有其他风险。

“这次资金市场的情况，可能让市场出现了措手不及，但是流动性风险完全在掌控之中，流动性的管理成本也不像市场想象的那么高。尽管这些问题大家看着比较严重，看着比较大，但是我们都能够从容地应对。”他说。

由于季末因素、补缴准备金及税收上缴等因素叠加，近期银行间资金市场利率水平大幅攀升，上周四隔夜和七天期回购创下历史新高。“钱荒”令投资者对银行股，尤其是中型银行产生担忧，民生银行上周四起四天内最大跌幅达21.4%。

据中国证券报周三报导，大型银行交通银行 董事长牛锡明昨指出，对于当前的“钱荒”，金融业需要一个适应过程，比如银行负债表上资产方、负债方都会受到影响，而同业业务收缩就是体现之一。今后几个月，金融资产总量发行速度会减缓，金融去杠杆化进程开启。

他指出，6月初开始，交行就对形势进行了预判、提前进行了安排，因此交行流动性充足，不会有问题。当然，面对监管部门的新举措，交行需要调整相应策略，向交易型银行转化。

**民生银行票据业务将做调整**

针对该行今年来贷款增长中票据占比较高的情况，民生银行资产负债部总经理张昌林指出，二季度末与一季度差不多，但是贷款增长结构里，一般性贷款增长比重比一季度已经有一个比较大的改善。

他说，根据监管要求来看，希望银行适当降低杠杆，让更多资金进入实体经济，多一些贷款而少一些票据。下一步民生银行整个票据业务比重会适当调整，更多支持小微企业和民营企业等战略客户。

对于未来业绩增长点，民生银行行长助理石杰指出，下半年该行将立足结构调整，主要包括三方面：首先是继续加大对消费资料端小微需求的投入；其次针对区域特色为特征的产业链和供应链业务寻求增长点，其三是对教育、医疗等弱周期行业作一些投入。

赵品璋认为，从目前情况来看，该行将进一步考虑在同业杠杆率低的新型业务；其次是资产管理业务和私人银行业务，小区金融业务将来要成为该行又一个增长点。