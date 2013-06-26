《台湾重要政经日程》--6月26日

===================今日重要政经消息=====================
6/26(三)
--09:00 立法院院会。
--09:00 鸿海 召开股东会。
--10:30 元大宝华综合经济研究院举办第二季经济预测更新记者会。
--14:00 星展银行记者会。
==================近期重要政经消息======================
6/27(四)
*--10:30 高力国际2013年上半年地产市场整体分析与下半年趋势预测记者会。
--15:10 2013瑞银台湾企业论坛媒体说明会。
--约17:00 台湾央行第二季理监事会议后记者会，宣布利率决策。
*7/4(四)
--10:00 仲量联行第二季办公大楼市场报告记者会。
7/5(五)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月为升0.74%。
--16:10 央行公布6月底外汇存底金额，5月底时为4,066.16亿美元。
7/10(三)
--13:30 台积电 公布6月营收。
--14:00 联电 公布6月营收。
7/22(一)
--08:30 主计总处公布6月经季调失业率，上月为4.19%。
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月年减0.4%。
7/23(二)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)