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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 09:31 BJT

国际油市：美国原油期货跌至95美元下方，受美国经济数据和库存影响

0048GMT，美国8月原油期货 下跌0.23美元，报每桶95.09美元，此前一度触及94.92美元的低位。美国原油第二季跌幅可能超过2%。

布兰特原油期货 下滑0.11美元，报每桶101.15美元，第二季已下跌约8%。

最新公布的经济数据显示，美国5月耐久财(耐用品)订单强劲增长，且4月独栋房价按年增幅创下七年来最大，6月消费者信心则达到五年多来最高水平，数据表明美国经济开始摆脱疲软，支持了美联储所认为的经济风险已减弱的观点。

美国石油协会(API)数据显示，6月21日止当周美国原油库存减少2.8万桶，降幅远低于预估的减少170万桶。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。

Enbridge 在加拿大亚伯达省的Athabasca输油管已有很大部分恢复服务，上周亚伯达省遭受严重洪灾。该公司表示其他输油管线料不久也将恢复运作。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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