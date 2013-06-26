国际油市：美国原油期货跌至95美元下方，受美国经济数据和库存影响

最新公布的经济数据显示，美国5月耐久财(耐用品)订单强劲增长，且4月独栋房价按年增幅创下七年来最大，6月消费者信心则达到五年多来最高水平，数据表明美国经济开始摆脱疲软，支持了美联储所认为的经济风险已减弱的观点。