中国金融:国务院提“用好增量、盘活存量”，监管层问计银行--报载

路透北京6月26日 - 中国国务院和央行相继强调金融资源配置要“用好增量、盘活存量”，中国第一财经日报周三报导称，银行被要求提交建议方案与具体措施。而国务院要求银行“用好增量、盘活存量”，其意在保持信贷资金的增长以支持实体经济，并对存在货币“空转”和影子银行的业务希望有所清理。

第一财经日报援引一国有大行人士称，已经收到来自监管部门的相关文件，要求银行首席经济学家对“用好增量、盘活存量”提出建议方案，并于本周四提交再由银监会统一上报。 报导援引股份制行人士称，信贷投放“用好增量”是银行可以操作的，不过“盘活存量”却存在难题。一些央企通过在银行获取低成本的资金，然后转手给财务公司放贷或者再以高利率贷款给其他企业以获取利差。“这部分信贷资金也需要压缩，但却存在难题，因为银行依然离不开大客户的存款。” 某机构银行业专家解释称，盘活存量一方面是要求银行清理一些“借新还旧”项目，压缩信贷资金；另外一方面则针对货币“空转”类业务。全球金融危机之后，很多信贷并非进入实体经济，监管层的意图可能是要求银行压缩这部分信贷资金，将腾挪出来的资金注入到实体经济。

专家并称，国务院要求盘活存量，银行信贷资产证券化或是一个比较有效的工具。此轮监管政策可能会刺激信贷资产证券化试点的扩大。 报导称，监管层的政策要求已经得到了一些银行的积极回应。工行 表示，在保持信贷总量合理增长和均衡投放的同时，积极调整和优化资产结构，更多地依靠盘活信贷存量。民生银行 亦称，下一步整个票据业务比重会做适当调整，并根据监管的要求更多地去支持小微、民营企业。“

民生银行行长助理石杰也表示，根据政策情况，下半年可能会立足继续加大信贷结构的调整。“基本上对存量立足于结构调整，对增量立足于小微消费资料端、区域特色业务、新兴的弱周期行业投资。”

工行数据称，自2010年以来，该行主动压缩和退出地方政府融资平台领域、房地产和产能过剩行业等融资总量4,000亿元人民币，清退转化各类生产无效率、产品无市场、长期经营亏损企业8,000多户、贷款6,477亿元。这些压缩出来的资金规模，将重点投入到续建项目、小微企业、新兴产业和个人消费信贷等领域。