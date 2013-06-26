芝加哥期市：大豆合约三日来首度下滑，美农业部报告公布前交易商平仓

投行观点：摩根大通目标价从89美元上调至92--KBW
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 675.50 -0.25 -0.04% -3.22% 693.61 35
CBOT玉米 545.00 0.50 +0.09% -2.02% 553.77 49
CBOT大豆 1276.75 -1.75 -0.14% +0.26% 1284.60 59
CBOT稻米 $15.65 $0.02 +0.13% -1.63% $15.71 29
美国原油 $95.10 -$0.22 -0.23% -0.08% $95.23 44
汇率
欧元/美元 $1.308 -$0.004 -0.29% -1.01%
美元/澳元 0.926 0.004 +0.48% +0.67%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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