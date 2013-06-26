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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 09:27 BJT

芝加哥期市：大豆合约三日来首度下滑，美农业部报告公布前交易商平仓

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 675.50 -0.25 -0.04% -3.22% 693.61 35

CBOT玉米 545.00 0.50 +0.09% -2.02% 553.77 49

CBOT大豆 1276.75 -1.75 -0.14% +0.26% 1284.60 59

CBOT稻米 $15.65 $0.02 +0.13% -1.63% $15.71 29

美国原油 $95.10 -$0.22 -0.23% -0.08% $95.23 44

汇率

欧元/美元 $1.308 -$0.004 -0.29% -1.01%

美元/澳元 0.926 0.004 +0.48% +0.67%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰 审校 张若琪)

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