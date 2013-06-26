港报财经评论：拨乱反正的痛苦--信报6月26日

拨乱反正的痛苦 /习广思

无论在反腐、改善环境污染、遏制产能过剩产业，以及整顿金融市场、银行体系，习李班子均显示出强硬姿态。人行昨日再发文指出，整体市场不缺资金，短期或发放短钱。市场期望中国救市，要求央行放水解救钱荒，或者期望汇金和中投入市买股等，但人行、证监会都不是股市奶妈，所谓的救市、托市都无利资本市场建设。说穿了，就是叫大家不要指望中国解救。由经济、股市、债市到银行的种种金融风险浮现，但中国无意再走旧路，其减速、挤泡沫、调结构的决心较市场所想像的强硬。悲观地看，有人认为中国在走钢线，自我暴露金融风险，把内银推出危机边缘并非一件好事，随时酿成信贷紧缩的风险，尤其是银行经不住压力测试的话，对下半年的信贷增长造成严重影响。

乐观地看，眼下是中国实行这场压力测试的好时机，股市持续低迷，即使是下跌，风险不及高台跳水。另一方面，习李如果要部署经济改革，推出大规模城镇化，整顿金融行业、重收放贷权力，可防止社会融资信贷失控，这都是改革的事前工作。眼下中国经济问题多多，非朝夕能解决，增长进入高原期，投资进入困难期，生产由救量转到追求质素，企业自救需要提高竞争力，实体经济在这个转型过程中，难免要经过一段痛苦期。金融体系资金错配是过去几年累积的恶疾，要拨乱反正非一时可达。房地产炽热，理财产品隐藏违约风险，这些泡沫都需要时间挤掉，在这段时间内，难以吸引外资重回中资股市场。

外围稍回稳，A股终识弹，港股依然疲弱，能弹不能升。昨日恒指呈V形反弹，早段跟随A股出现一阵恐慌性抛售，第四日洗仓集中在强势股，尤其是光伏股、新能源股，午后再由地产、内银股带动急弹。看淡的投资者杀仓至跌穿19,500点后才愿收手，恒指收报19,855点，大市成交额928亿港元，沽空比率高企在12%。看好的投资者夹仓目标在超卖蓝筹股，留意国企指数弹也乏力，大市仍有逾1,000只股份下跌。今日是恒指结算前夕，本周半年结，大市经过连日洗仓后，有弹药在手的投资者都是等待入市，短期有望配合技术因素出现挟仓式反弹，但整体大市阴霾未散。要博取这个技术反弹，应由技术超卖的指数股入手，反之强势板块恐防调整未完。

欧罗短仓赢面高 /苏子

本周初欧罗兑美元在美国入市前夕曾下破200天SMA关键支持，但破位后仅低见1.3056便已止跌回稳，200天SMA很快便失而复得，未见出现更猛烈的抛售压力，最后更在日线图上呈现近似锤头的短期利好形态。从技术上看，应有利汇价于本周初找到短期重要底部，稍后一旦升回1.32╱1.325的短期重要阻力区以上收市，仍有机会再挑战1.34阻力关口及上周三所造的1.3416高位。然而，昨天市场却未见有积极买盘趁机把汇价推高至1.32╱1.325阻力区，汇价只是微破本周初的1.3144高位少许，当触及1.3151高位便已阻力重重，反映不少投资者仍担心汇价随时有再次走低的可能，故不愿在昨天采取高追的策略。

留意欧罗兑美元的日线MACD自上周四开始，已发出明确的利淡讯号；加上昨天欧洲央行行长德拉吉表示，经济前景显示央行仍有必要维持宽松的货币政策立场，故欧罗兑美元若昨晚未能继续造好，反而回落至1.31关口以下收市，相信其沽压将再次增加，从而令200天SMA支持正式失守的可能性大增。稍后欧罗兑美元若成功跌破200天SMA支持，届时1.3心理关口所发挥的支持力不会太强。目前欧罗兑美元的20周保历加通道的1.279底部支持，已成为汇价回落时的关键支持位，而此支持则与上月12日所造的1.2793低位相若，故一旦成功跌破，估计进一步跌破今年的1.2744低位的可能性绝对不容抹煞。故目前策略上采取候高建立欧罗兑美元短仓有较高赢面。

欧罗兑澳元于上周五的日线图呈现大阴烛及一组不利后市的黄昏之星形态，故汇价应已结束自今年4月3日的1.221低位开始的单边升市。如欧罗兑澳元调整上述升浪的38.2%，后市预料将自上周四的1.4416高位显着回落至1.3573的目标支持。换言之，稍后欧罗将继澳元成为另一只呈大弱势的货币，故持澳元短仓者大可换马至欧罗短仓。