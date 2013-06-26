港报财经评论：低位大反弹，跌势似喘定--经济日报6月26日

低位大反弹，跌势似喘定 /林瑞芬

临近周四结算，战情激烈，转仓亦活跃，期指6月成交张数逾18万张，7月逾8万张。市势之波动也不在话下，期指即市呈V底反弹，低见19,394反弹一度近600点，全日最终以升26点至19,824收市。以昨日之急剧波动判势，6月低位或已触。上证指数则显示锤头，半日低见1,849，最后以1,959收市，全日只跌0.18%，一定程度上显示A股短线在加速下跌后，反有趁低收集买盘，属初步提示短线或有大机会先喘跌回稳。港股都是跟着A股走，恒指昨开报19,775，半日市低见19,426，最后以19,855收市，全日升41点。阴阳烛图显示，呈长脚陀螺，形态上见短期底讯号不及上证强烈。虽则如此，港股6月低位或暂在昨日触的机会还是较高。一来，拖累港股弱的A股，依周一及周二跌势之急劲，确有消耗性下跌意味，属重大失落的报复性抛售。失落在投资者对中国经济弱复苏的改善空间，不存在任何联想；股民对央行教训商业银行，不施援手，不存希望；股民对证监会不存救市冀望。对政策、对流动性预期不在，昨日A股能拗腰回升，上证低位反弹近百点，大抵上短期的市场底暂通过测试。

相反，如预计错误，市场底属昙花一现，上证再插穿1,849，跌势都应该开始由急转缓。6月中国内地股市至今一度已急插近20%，单月幅度大且快速，恐慌情绪已走偏，加速触底，以缩短未来续缓跌的时间及收窄幅度。之后挣扎期中，再跌，势由急转缓，继而喘稳跌势争持之推测较为正常。二来，微观昨日半日市，港股跌势最为激烈，斩仓意味更为浓烈，见部分个股半日市急插一下之后，午市已收窄晒跌幅。蓝筹两只重磅汇丰 跌至250天线近77.8元回升至79.7港元收市，全日升0.57%；中移动 昨亦未随恒指及国指插新低位，收报75.75港元，微跌0.26%。只要内银股肯止跌配合，6月港股或不至于以最低位收。

当然，5月从高位而下，走到现在，只能算个大概，6月余下三个交易日，不至于再大走低的可能性强，恒指纵有弹阻力20,300显沉重。踏入7月，仍是未明朗，息魔如续跟随，节节败退，退试19,000、18,000压力就未除。只要与大家看看图势就了解，阴阳烛图上，过去六周已连发出六枝阴烛，若今周也收阴烛，七连阴，统计上，为2008年筑低位反弹以来最黑暗的一段。国企指数自5月高位11,361回挫更急，至今曾跌逾23%，属抛物式下堕法，显示走货激进。

一成三H股，PE低过海啸 /余少文

中国内地股市笨猪跳走势，累及国企指数震荡，国企指数虽未回到2011及2008年低位，但已有54%H股预测PE平过2011年股灾，更有13%H股预测PE同时低于2008年金融海啸。A股昨日再跌，但出现笨猪跳走势，导致国企指数走势呈过山车，全日高低波幅达373点，午后低见8,640点后反弹，全日跌67点或0.8%，收8,871点，成交额增至250亿港元，逆市上升的主板H股回升至18%；红筹指数跌21点或0.6%，收3,756点，成交额62亿港元。虽然A股先跳崖后反弹，上证综合指数失守去年底支持位1,949点，收市跌0.2%，报1,959点，沪深300指数跌5点，收2,165点，由于A股三个主要指数持续下跌后出现锤头或十字星，加上国指昨日亦是一枝陀螺，中港股市有望反弹，只是国指10,000点已由支持位变成阻力位。

不过，期指周四结算，或会影响国指反弹力度，会留意7月期指是否出现高水现象，若然高水，乐观而言会是大户在平淡仓或在低位部署好仓，7月市况便有转机。其实，一直指出国指愈跌愈吸引，目前预测PE只有6.5倍，是环球主要指数中最低，可谓是股灾价。可惜中国不肯放水累及中港股市周一急挫、周二震荡，但见中资股看好的投资者昨日午后顺A股反弹之势而反攻，跟上周五走势有点相似，可望喘定过去一个多月下跌2,400点的跌势，给予股民回气。当然，中国会否放水是股市能否回升的关键，人民银行上周暂停正回购后，昨日终于如所预期般，同时停止正回购和发行央票，虽然上周透过央票收水合计只有40亿元人民币，即使暂停实际对市场影响有限，惟可以给予市场一个稳定信息，若然中国有放水迹象，则中港股市有机会强势反弹。

近期经常把国指预测PE偏低，作为中资股吸引的指标，实际上，翻查国指2008年10月27日低位4,792点及2011年10月4月低位8,058点，该两日主板H股按彭博预测的PE，对比昨日可比的H股今年预测PE，发现有54%H股的预测PE较2011年10月4日为低以及预测息率高于当日。至于2008年金融海啸低位4,792点，差不多是昨日收市价的一半，但已有13%H股预测PE和11%预测息率较当日股灾吸引。