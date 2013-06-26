主要国家经济指标预测--6月27日****

路透6月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 6月 -- 41.8% 企业自身活动指数 -- 34.3% 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.2% -1.4% (较上年同期) -2.8% -3.2% 0645 法国消费者信心指数 6月 81 79 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 增加0.8 增加2.1 德国未经季节调整失业人数(万人) 290 290 德国经季节调整失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) -- 296.3 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +2.9% +3.2% 欧元区民间贷款 -0.9% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.0% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第一季 赤字118 赤字140.4 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 6月 负0.65 负0.76 经济景气指数 90.3 89.4 工业景气指数 负12.4 负13.0 服务业景气指数 负8.8 负9.3 消费者信心指数 负18.8 负21.9 消费者通胀预期指数 -- 15.4 生产者物价预期指数 -- 负4.0 1230 美国个人所得 5月 +0.2% 持平 美国个人消费 +0.3% -0.2% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.3% 美国核心PCE物价指数 +0.1% 持平 美国实质个人支出 -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月22日当周 34.5 35.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.825 美国续请失业金人数(万人) 6月15日当周 295 295.1 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 95.9 1400 美国成屋待完成销售 5月 +1.0% +0.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正2 2245 新西兰建筑许可 5月 -- +18.5% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 ＋0.8% +1.7% (较上月) +0.9% +0.8% 服务业产出(较上月) 5月 -- +0.2% 2301 英国GfK消费者信心指数 6月 负21 负22 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 51.5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 +1.4% +1.5% (较上月) +1.5% -4.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同 5月 持平 -0.4% 期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 ＋0.2% +0.1% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- -0.2% 2330 日本求才求职比 5月 0.90 0.89 日本失业率 5月 4.0% 4.1% 2350 日本工业生产(较上月) 5月初值 +0.2% +0.9% 日本工业生产一个月预估 5月 -- 持平 日本工业生产两个月预估 5月 -- -1.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 持平 -0.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 5月 1.46 -- 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 6.8 6.5 0645 法国国内生产总值(GDP) 第一季终值 -0.2% -- -- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正 -2.0% -- 值 1100 美国抵押贷款指数 6月21日当周 629.2 -- 美国再融资指数 3,041.4 -- 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季终值 +1.8% +2.4% 最终销售 +1.2% +1.8% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国企业获利 第一季修正 -1.1% -1.7% 值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 40.1 40.5 出口(亿新西兰元） 40.8 44.5 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.71 顺差4 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一 逆差8.7 逆差5.2 年 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 盈余78.2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)