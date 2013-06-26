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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--6月27日****

路透6月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 6月27日(四)
 GMT时间    经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
 0100       新西兰NBNZ企业经济信心指数                        6月        --      41.8%
                     企业自身活动指数                                    --      34.3%
 0600       德国进口物价(较前月)                              5月     -0.2%      -1.4%
                       (较上年同期)                                   -2.8%      -3.2%
 0645       法国消费者信心指数                                6月        81         79
 0755       德国经季节调整失业人数变化(万人)                  6月   增加0.8    增加2.1
            德国未经季节调整失业人数(万人)                              290        290
            德国经季节调整失业率                                       6.9%       6.9%
            德国经季节调整失业人数(万人)                                 --      296.3
 0800       欧元区M3货供额(较上年同期)                        5月     +2.9%      +3.2%
            欧元区民间贷款                                            -0.9%      -0.9%
            欧元区M3三个月移动平均年增长率                               --      +3.0%
 0830       英国经常帐(亿英镑)                             第一季   赤字118  赤字140.4
 0830       英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季终值     +0.3%      +0.3%
                              (较上年同期)                            +0.6%      +0.6%
 0900       欧元区企业景气指数                                6月    负0.65     负0.76
                 经济景气指数                                          90.3       89.4
                 工业景气指数                                        负12.4     负13.0
                 服务业景气指数                                       负8.8      负9.3
                 消费者信心指数                                      负18.8     负21.9
                 消费者通胀预期指数                                      --       15.4
                 生产者物价预期指数                                      --      负4.0
 1230       美国个人所得                                      5月     +0.2%       持平
            美国个人消费                                              +0.3%      -0.2%
            美国个人消费支出(PCE)物价指数                                --      -0.3%
            美国核心PCE物价指数                                       +0.1%       持平
            美国实质个人支出                                             --      +0.1%
 1230       美国一周初请失业金人数(万人)              6月22日当周      34.5       35.4
            美国初请失业金人数四周均值(万人)                             --     34.825
            美国续请失业金人数(万人)                  6月15日当周       295      295.1
 1230       美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            5月        --       95.9
 1400       美国成屋待完成销售                                5月     +1.0%      +0.3%
 1500       美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                  6月        --        正2
 2245       新西兰建筑许可                                    5月        --     +18.5%
 2300       韩国工业生产(较上年同期)                          5月    ＋0.8%      +1.7%
                      (较上月)                                        +0.9%      +0.8%
               服务业产出(较上月)                             5月        --      +0.2%
 2301       英国GfK消费者信心指数                             6月      负21       负22
 2313       日本制造业采购经理人指数(PMI)                     6月        --       51.5
 2330       日本所有家庭支出(较上年同期)                      5月     +1.4%      +1.5%
                          (较上月)                                    +1.5%      -4.6%
 2330       日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同          5月      持平      -0.4%
            期)                                                              
            日本全国CPI(较上年同期)                                      --      -0.7%
            日本东京地区核心CPI(较上年同期)                   6月    ＋0.2%      +0.1%
            日本东京地区CPI(较上年同期)                                  --      -0.2%
 2330       日本求才求职比                                    5月      0.90       0.89
            日本失业率                                        5月      4.0%       4.1%
 2350       日本工业生产(较上月)                          5月初值     +0.2%      +0.9%
            日本工业生产一个月预估                            5月        --       持平
            日本工业生产两个月预估                            5月        --      -1.4%
 2350       日本零售销售(较上年同期)                          5月      持平      -0.1%
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：       
 6月26日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      现值      预估值
 0600      瑞士瑞银集团(UBS)指标                              5月      1.46          --
 0600      德国GfK消费者信心指数                              7月       6.8         6.5
 0645      法国国内生产总值(GDP)                       第一季终值     -0.2%          --
 --        美国建筑许可年率(万户)                         5月修正     -2.0%          --
                                                               值            
 1100      美国抵押贷款指数                           6月21日当周     629.2          --
           美国再融资指数                                           3,041.4          --
 1230      美国实质国内生产总值(GDP)                   第一季终值     +1.8%       +2.4%
               最终销售                                               +1.2%       +1.8%
               GDP隐性平减指数                                        +1.3%       +1.1%
               个人消费支出(PCE)物价指数                              +1.0%       +1.0%
               核心PCE物价指数                                        +1.3%       +1.3%
 1230      美国企业获利                                第一季修正     -1.1%       -1.7%
                                                               值            
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                             5月      40.1        40.5
                出口(亿新西兰元）                                      40.8        44.5
                贸易收支(亿新西兰元)                               顺差0.71       顺差4
                贸易收支(亿新西兰元)                  截至5月的一   逆差8.7     逆差5.2
                                                               年            
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                             5月  盈余78.2          --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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