新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率为2.87%，高于市场预期

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透香港6月26日 - 香港金管局周三公布，2013年首次人民币国债招标中三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年国债则以3.95％定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。
市场原先预估三年期国债较二级市场高10-20个基点，以投标前一日的尾盘中价算，约在2.60-2.80%。
发行金额第二大的五年期离岸国债中标利率为3.02%，其余年期七年期为3.09%，10年期为3.16%，15年期为3.60%。
此次计划的130亿元国债中，100亿元面向机构投资人发行，另有30亿元根据各年期中标利率，面向中央银行发行。
为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度将发行230亿元人民币，此次标售外，另100亿元将于下半年发行。 (完)
欲浏览离岸国债历年发行，请点选(link.reuters.com/buv98t) (记者 李珊珊／赵红梅; 审校 杨淑祯)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。