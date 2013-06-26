新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率为2.87%，高于市场预期

路透香港6月26日 - 香港金管局周三公布，2013年首次人民币国债招标中三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年国债则以3.95％定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。

市场原先预估三年期国债较二级市场高10-20个基点，以投标前一日的尾盘中价算，约在2.60-2.80%。

发行金额第二大的五年期离岸国债中标利率为3.02%，其余年期七年期为3.09%，10年期为3.16%，15年期为3.60%。

此次计划的130亿元国债中，100亿元面向机构投资人发行，另有30亿元根据各年期中标利率，面向中央银行发行。

为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度将发行230亿元人民币，此次标售外，另100亿元将于下半年发行。 (完)

欲浏览离岸国债历年发行，请点选(link.reuters.com/buv98t) (记者 李珊珊／赵红梅; 审校 杨淑祯)