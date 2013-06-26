专栏节选：陆股一再破底元凶，中国「钱荒」照出银行业大问题--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 六月十九日，美国联准会（Ｆｅｄ）的ＦＯＭＣ会议（公开市场操作委员会）上，主席柏南克再度明确重申五月二十二日在国会作证的谈话，美国实体经济的复苏假如符合预期，Ｆｅｄ将在二○一四年底让ＱＥ（量化宽松货币政策）退场。这个宣示，立刻让平稳的金融市场出现恐慌大跌势。

美国道琼指数十九日下跌二○六．○四点，次日再跌三五三．八七点；欧洲股市则连续出现三根大长黑，德国、英国、法国股市几乎把今年的涨幅都跌光了。除了欧股下跌，希腊执政联盟解体，让欧猪国家再起波澜。但是，真正让全球金融市场绷紧神经的，竟是中国的金融市场拉警报。

就在柏南克ＱＥ退场示警的次日，六月二十日，上海银行间的隔夜拆款利率（SHIBOR）突然飙升了五．七八％，一口气上冲到一三．四四四％，一个星期的拆息也上冲二．九二九％，创下一一．○○四％的最高纪录，而一个月拆息也写下九．三九九％的新纪录。

SHIBOR飙高，但是中国人民银行却没有「放水」行动，一时之间，市场传闻四起，中国的「钱荒」，在美国演出「收水」震撼之后，又成了全球金融市场另一大焦点。

二十一日，市场传出人民银行定向投放资金舒缓银行压力后，隔夜拆款利率下跌四．九五％，回落到八．四九％，但十四天及一个月的拆息利率仍然继续往上走高。而就在这个关键时刻，人行还出面警告，商业银行必须改变流动性永远放松的心理预期，甚至敦促大银行发挥市场稳定器的作用。

**约束商业银行信贷膨胀，人行袖手旁观**

上海银行间的隔夜拆款利率急升，最早源自六月初兴业银行向光大银行拆借六十六亿人民币借款，却无力偿还，也导致光大银行资金压力告急；而这段时间，市场谣言四起，《二十一世纪经济导报》暗指中国银行资金链出问题，但立即遭到否认。和讯财经网则称，人行已向市场定向逆回购释放资金。《彭博》则称，人行透过短期流动性调节工具（ＳＬＯ）向市场投放五○○亿人民币资金。不过，人行都没有对这些市场传闻作出回应，为什么人行会顶住市场压力，不愿「放水」？

源头出在六月八日，中国国务院总理李克强在主持环渤海省分经济工作座谈时，首次提出「要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展」的理念，如何激活货币信贷存量，将「死水」变成「活水」？中国广义货币供给Ｍ２超过五兆人民币，而到五月底的人民币存款也高达九十九．三一兆人民币，直逼百兆人民币大关。照理说，中国货币供应链的资金应不缺才对，但实际上却闹钱荒，就是有不少资金被「锁死」。

李克强在环渤海省分经济工作座谈的宣示，就是要「通过激活货币信贷存量支持实体经济发展」，活化被锁死的资金。另外，根据人行货币信货形势分析会议纪要显示，六月前十天，全中国新增信贷规模达一兆人民币，而六月前十天新增的一兆人民币信贷中，有七成以上是票据，一般性贷款并不多。

换句话说，这是标准信贷空转的现象。银行没有落实支持实体经济，而这个情况完全说明了中国「高融资，弱经济」的窘况，在这当中，有些银行的票据交易竟占了九八％，显示新增贷款，完全没有进入实体经济。

今年一至五月，中国社会融资规模高达九．一二兆人民币，比去年同期还多出了三．一二兆人民币，但是经济成长却下滑。关键是大部分信贷融资在市场「空转」赚钱，并没有进入实体经济。

六月以来，市场资金持续紧俏，银行间拆借利率持续走高，在六月十九日，隔夜拆款利率已上升到七．六六％，一周期为八．○七五％，一个月期是七．六一五％，拆款利率一直走高。

但人行仍袖手旁观，不但不实施逆回购操作，也不启动短期流动性调节工具（ＳＬＯ），目的是要警告商业银行，约束信贷过度膨胀与投机，同时告诫银行，要改变对流动性永远宽松的预期，希望银行审慎管理流动性。

在人行力求保持货币总量的「惜水如金」政策下，银行业将愈趋谨慎，中国资金紧缩局面将持续到七月。而近期流动性严重短缺，将更让疲弱的中国经济雪上加霜，中国银行间的国债价格全面暴跌，一年期国债收益率已攀高到四％，十年期国债价格也上升到三．七％，网路版的《华尔街日报》形容这是「腥风血雨」。

中国银行间拆息利率陷入疯狂状态，主要是不少金融机构，即使是大型银行，也都出现不同程度的短期资金缺口，以致被迫在拆借市场也跟着抢钱，才促使隔夜拆款利率飙升。但是短天期资金紧缩，人行态度却十分强硬，除了有中央政策当后盾，主要是中国银行业在官营体制下，仍控制得了全局。

到二○一二年底为止，中国银行业的资产总值是一三三．六兆人民币（币别以下同），负债总额是一二五兆元，不良贷款总额一．○七兆元，一年中增加二三四亿元，逾放比更是从一．七八％降到一．五六％，商业银行整体加权平均资本适足率达一三．二五％，上升了○．五四％，呆帐覆盖率也达二九五．五％。从数字来看，中国的银行业底子很厚实，但这只是过去的数字，真正的挑战在未来。

第一个要检验的是中国的银行股Ｐ／Ｅ（本益比）已经很低了，但股价仍然跌跌不休，以中国最好的商业银行——招商银行来说，招银去年净利三一六．八亿元，每股税后纯益（ＥＰＳ）二．一元，但股价在二十五日盘中跌到十元，Ｐ／Ｅ剩不到五倍，股价仍跌跌不休；中国银行这一波从三．二元跌到二．四八元，而中国银行去年净利九○五．八亿元，ＥＰＳ○．五元，现在跌到二．四八元，Ｐ／Ｅ只有四．九六倍。

最大的工商银行从四．五三元跌到三．八一元，去年工商银行大赚一五四九．三三亿元，ＥＰＳ○．六八元，股价跌到三．八一元，Ｐ／Ｅ只有五．六倍；获利第二的中国建设银行，去年大赚一九三六．○二亿元，ＥＰＳ○．七七元，股价从五．一九元跌到三．九元，Ｐ／Ｅ只有五倍。

**外资昔热烈参股陆银，今年几乎撤光光**

中国的四大银行都跻身世界十大银行之列，说规模有多大，这些国有银行有中国庞大版图与腹地，经营规模都很大，但是Ｐ／Ｅ跌到五倍，卖压仍不停，背后当然与银行的放款、资产品质，以及未来中国经济前景有关。

最值得关注的是○三年起，中国的银行在中央汇金注资下全力改造，除了大打呆帐，并迎入国际大银行，成为ＩＰＯ（首次公开发行股票）最大的保证，当时美资银行以高盛入股中国工商银行，美国银行入股中国建设银行最受瞩目；新加坡淡马锡及新加坡投资公司也都大规模参股中国的银行。

然而，这个热烈参股的景象，今年外资几乎全都撤光了，只是出手卖建设银行的美国银行，由于在金融海啸受到重创，必须卖出建设银行持股来弥补帐上的亏损，其实，最值得注意的，则是高盛出脱中国工商银行股份。

高盛是在○六年四月以二十五．八亿美元入股中国工商银行，取得一六四．七六亿股，但高盛从○九年元月出脱三○．三三亿股，一○年十月再出脱三○．四一亿股，一一年十一月又出脱一七．五二亿股，一二年四月再减持七八．二八亿股，最后一笔是今年元月的一三．五六亿股。

高盛出脱工商银行最后的价位是五．四七～五．五港币，如今工商银行Ｈ股股价跌到四．三九港币，高盛这一票净赚九十八．二六亿美元，真是超级大丰收。

一向在投资上很精准的新加坡政府投资公司及淡马锡，也逢高卖出中国的银行股股权，如今也出脱乾净，这些外国投资机构抛出来的筹码，都由国家级的投资公司中央汇金接回，像中央汇金最近两次买进建设银行股权，一次是买进二四四九．四万股，另一次是一．六九亿股，但是对股价帮助都不大。

**银行股重挫，陆股频频破底元凶**

今年中国股市成了全球最弱势的市场，尤其是上证表现格外惨烈。今年深圳股市表现平稳，六月二十五日深证收盘八七九．九三点，与去年底收盘价八八一．一七点相差不大，但是上证二十五日最后跌到一八四九．六五点，与去年底的二二六九．一三点，跌幅达一八．四九％，算是全球最惨烈的股市之一，上证把去年最低的一九四九．四六点都跌破了，原因是众多银行股都在上海股市挂牌。

最近周转不灵光的兴业银行就从二十一．四八人民币（币别以下同）跌到一二．八一元；光大银行则从三．八一跌到二．五三元。寿险股这一波也跌很大，像中国人寿就从二十二．七元跌到一三．○一元，今年下跌四二．六九％。从深圳发展银行改名的平安银行从二十四．七一跌到九．一四元，也是灾情惨重。

可见银行股的重挫，是中国股市一再破底的元凶，但是，中国的银行股考验还没有完。

今年三月摩根大通出具报告，对中国的银行股发出全面减持的讯号，摩根大通全面看空中国的四大银行及其发行的衍生性金融商品，结果四月十二日摩根大通卖出四二三五万股的农业银行，花旗也卖出九二五九万股的农业银行，私募基金The Capital也出脱一亿股农业银行，五月十四日淡马锡卖出最后一笔建设银行一六．一一亿股。

外资机构全面看淡中国的银行股，已经嗅出银行体系背后潜藏的危机，也就是说，中国经济快速发展三十年，最后累积的泡沫必须由银行来承担。

**中国更大泡沫危机，固定设备投资过剩**

我们刚刚从内蒙古考察鄂尔多斯的「鬼城」康巴什新区。我们乘车从包头进入鄂尔多斯，立刻可以感受到泡沫的威力，在鄂尔多斯放眼望去满是盖了一半的烂尾楼。

那些起高楼的煤老板跑路了，鄂尔多斯满街都是债务人，街上名车不见了，行人也变多了。号称「鬼城」的康巴什新区情况更严重，当然鄂尔多斯只是众多房地产泡沫中的一例，北京、上海房价大涨，不见得有泡沫，因为泡沫的构成必须有两大要件，一是个人信用无限扩张，二是银行发生系统风险，中国的房地产泡沫可能存在浙江温州、鄂尔多斯这些杠杆用得特大的地方。

但是，中国更大的危机，很可能在固定设备的投资过剩上面，我们去参观被中国铝业收购的包头铝业，回头一看，中国铝业的股价已从二○．八三元跌到三．○一元，包头铝业的生产线从东边走到西边，全长七五○公尺，令人叹为观止。

在过去原物料大涨的年代，只要投入这些固定资产或公共建设产业，无不大丰收，结果，全中国的水泥、钢铁、玻璃、煤业到处都充斥了泡沫。这些公共建设产业，包括投入西北及西南的高速公路，沿海城市的动车，再加上地方政府债务，中国的金融体系潜藏的风险，恐怕要让习李政权头痛一阵子了。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.