专栏节选：中国版次贷危机还没发生--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 中国金融市场突然出现抢钱潮，带动上海银行间同业隔夜拆款利率（SHIBOR）飙涨，金融同业间的资金借贷指标利率瞬间来到两位数，震惊全球。这也可能是近期全球股市崩跌的原因之一。中国信用泡沫终于被戳破了吗？影子银行是中国版的次贷危机吗？

答案是：「不！还不是时候。」谢天谢地！

隔拆利率之所以飙升，是因为中国人民银行要遏止当地银行钻利率控管的漏洞，政府对银行贷款利率设上限；在此同时，中央政府为了要抑制不动产的投机歪风，透过提高存款准备率，来限制银行的放款业务。

但是银行总会有办法闪避这些限制的。最新的案例是，银行与规范较宽松的信托公司合作，以财富管理产品（ＷＭＰ）为名来成立新放款公司；信托公司开发ＷＭＰ，银行借钱给ＷＭＰ，并分享较高的营运利润；ＷＭＰ则以高于政府允许的利率，将资金贷放给不动产开发商及中小企业。

当人行发现这个漏洞后，开始限制银行持有ＷＭＰ；如今银行「头壳抱着烧」，因为在六月底前就要实施新制，由于ＷＭＰ的流动性非常差，借款人不可能在短期内偿还贷款，银行被迫将这些放款纳入资产负债表中；但又因为存款准备率相当高，等同要拉高存款金额，才能因应帐上的放款。因此在六月结束前的几个交易日，银行间争相抢夺同业间的存款资金。

所幸在人行提供流动性填补资金缺口下，当前危机已受到控制；但银行仍希望将来能把这些贷款从帐面上消除，因为相对于收取的利率，这类贷款的风险不算低。随着银行收回放款，中小企业、不动产开发商，以及中国投资人间，将会出现第二波的信用紧缩，届时危机恐会重现，这就有赖政府采取更根本措施来解决了。

这些根本措施就是利率自由化，让银行以较高利率放款，至少让这些原本来自影子银行、品质较佳的贷款留在帐上。还有就是松绑两岸资本流动；尽管这可能要到明年才有机会实施，但对台湾金融业却有正面效益。

当前对ＷＭＰ的限缩，将迫使更多台商，甚至中国的中小企业，因人民币借款被收回而到境外美元贷款市场筹资，这块市场一直是台湾银行业获利丰硕、较高融资成长的来源。在台湾资金成本极为低廉的情况下，可望有效创造一个套利交易的机会。

一旦资本限制松绑，我们可以看到更多的中国资本流入台湾资产市场，拉高金融机构的资产价值，同时也会允许更多离岸人民币贷款得以投资中国；这是目前不容易做到的事。

另外，金融自由化几乎都会带来经济扩张；一旦当前的重新调整完成，我们或许会看到中国的经济再度扩张；届时，台湾的金融机构也将在中国市场取得更高的市占率。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.