投行观点：股市前景看好，让逆境中的金价面临更大考验

路透伦敦6月25日 - 分析师认为，今年全球股市若进一步上涨，则意味着金价继续下跌。分析师称这两种资产之间的负相关性重新得到确立。

金价追随以标准普尔500指数为代表的股市走势已将近10年，而今年在股市上扬之际，两者开始呈现反向相关的关系。

今年迄今标准普尔指数已上扬10%，而金价仍深陷熊市区域。在经历了4月的无情抛售之后，金价目前较年初下挫约24%。

“股市表现将比过去六七年间有更大的影响力，”标准银行分析师Walter de Wet说。“(金价和股价)的反向相关将会进一步加强，因人们都在关注利率和美元今后的走向。”

“市场预期量化宽松规模缩减而对美元走强达成高度共识，应会严重阻碍金价走升，反之股市则应保持强势，因美联储只有相信经济形势强劲时才会(减轻刺激力度)，”汇丰私人银行投资主管Willem Sels说。

“我们看空黄金而看好股市。”

过去13年里，黄金市场发生了结构性的改变，谋求投资收益成为黄金需求的来源之一，重要性日益增大。根据世界黄金协会的数据，这方面的需求占目前全球消费量的35%，而在2000年代初期仅占9%。

“投资者在黄金市场中变得愈加重要，这是我们改变黄金与其它资产关联性的主要原因，”瑞士信贷大宗商品研究全球主管Tobias Merath说。(完)