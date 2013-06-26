中国债市动态：现券走暖后趋稳，央行表态助支撑市场信心然资金价格仍高

路透北京6月26日 - 中国银行间市场周三早盘现券走暖后趋稳，IRS亦持续下跌。市场人士表示，央行出面表态维护市场稳定，有助于支撑市场信心，现券受此鼓舞价格上涨；然实际资金价格仍处于较高水平，限制了现券收益率继续下行的空间。

“央行突然跳出来表态，一致预期市场一步到位就反映了，”上海一大型银行资深交易员称，“资金还利率不低，大家都在等待资金利率明确后重定价，观望下。”

他进一步指出，去杠杆的压力或一直存在，后期加权资金水平的上行，一定会推高债券利率中轴；目前相对看好中期金融债和短融，规避中低等级信用债，因其利差保护不够。

国泰君安证券在其最新报告中指出，央行的两次新闻稿及其他稳定市场预期的操作行为，主要是为了稳定机构预期，从而降低由于“恐慌”导致的流动性“恐慌”，并非是释放出政策全面宽松的信号，仅仅是松了“一口”气而已。 其认为短期利率的平均水平上升以及曲线正常化导致的中长端利率水平回归正常将是大概率事件，有一定交易机会但要及时止盈，看好短融，中长期高等信用债机会有待利差进一步恢复。

北京一国有银行交易员则表示，机构看好利率债、短债和中高等级信用债，在逻辑上说得通，但在实际操作中，资金利率水平这么高，能否顺利实施策略是个问题。不过，他也认为，在资金利率水平未见明显回落前，市场依旧脆弱，交易机会不大。

人民币利率互换(IRS) 周三早盘持续明显回落，一年期从昨天尾盘的4.07%滑落至当前的3.90%左右。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。[ID：nL3T0F12O6]