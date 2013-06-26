韩国热股：三星电子大跌逾3%至九个月低点，因获利前景疲软

路透首尔6月26日 - 三星电子 周三大跌逾3%至九个月低点，因投资者预期该公司4-6月获利弱于预估。

Shinhan Investment加入了下调三星电子股价目标的券商行列，并预计该公司智能手机出货和获利将低于此前预估。