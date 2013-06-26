韩国热股：三星电子大跌逾3%至九个月低点，因获利前景疲软

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透首尔6月26日 - 三星电子 周三大跌逾3%至九个月低点，因投资者预期该公司4-6月获利弱于预估。
Shinhan Investment加入了下调三星电子股价目标的券商行列，并预计该公司智能手机出货和获利将低于此前预估。
三星电子股价或将录得连续第六个交易日下跌。0343GMT时，三星电子下跌3.1%至1,257,000韩元，表现逊于大盘的下跌0.2%，且为去年9月11日来的最低价格。(完) (编译 侯向明; 审校 徐文焰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。