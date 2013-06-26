版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 12:08 BJT

韩国热股：三星电子大跌逾3%至九个月低点，因获利前景疲软

路透首尔6月26日 - 三星电子 周三大跌逾3%至九个月低点，因投资者预期该公司4-6月获利弱于预估。

Shinhan Investment加入了下调三星电子股价目标的券商行列，并预计该公司智能手机出货和获利将低于此前预估。

三星电子股价或将录得连续第六个交易日下跌。0343GMT时，三星电子下跌3.1%至1,257,000韩元，表现逊于大盘的下跌0.2%，且为去年9月11日来的最低价格。(完) (编译 侯向明; 审校 徐文焰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐