券商观点：央行表态降低短期破坏性，担心新紧缩周期的更严重后果--安信

路透北京6月26日 - 对于中国央行最新的政策立场调整，安信证券首席经济学家高善文周三表示，短期看，对票据贴现和理财市场的冲击波还在发酵，破坏性可能会小一些；但结构性问题仍然存在，长期来看，经济结构性问题如不解决，未来新的紧缩周期中出现严重后果的可能性依然很高。

该报告指出，在内外金融市场和舆论的巨大压力下，央行于周二对银行间市场注入流动性，并发布公告，承诺维护好货币市场的稳定。

虽然本周公开市场一级交易商仍可上报正/逆回购和三个月央票需求，但周二央行选择了暂停操作。考虑到当日有120亿元人民币的正回购到期，据此计算，这为市场带来了等量的资金净投放。

中国央行周二发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

但高善文表示，中国经济金融体系的重大缺陷仍然存在。影子银行体系的脆弱性，地方政府融资平台的杠杆和现金流问题并没有得到有效解决。

“如果未来不采取比较彻底的改革措施来解决上述基本面的问题，下一次货币紧缩来临的时候，整个金融市场和实体经济面临的考验和冲击可能比这一次更大。也就是说，短期内的尾部风险在下降，长期内的尾部风险在上升。”他表示。

此前，高善文将近期银行间市场短期利率大幅度飙升的影响概括为三波冲击。第一波冲击是银行间资金的极度紧张，这在过去一周已经发生，未来还会持续一段时间，但最坏的时候可能已经过去。第二波是影子银行体系面临的冲击，表现为票据和理财产品利率的飙升，目前第二波冲击已经初露端倪。第三波是对实体经济的冲击，信用收缩使得疲弱的经济加速下降。

目前，他将该观点修正为：第一波得到控制；第二波还在发酵，破坏性可能会小一些；第三波还会发生，但程度有所缓和。

他解释称，第二波冲击继续发酵，但破坏性下降：随着商业银行调整资产负债的结构和扩张速度，票据贴现和理财市场的冲击波应该会继续发酵一段时间。但因为货币市场利率大幅下降，并且更加稳定，再加上预期的改善，第二波冲击的破坏力可能会明显下降。