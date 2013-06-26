中国汇市：人民币早盘小幅走弱，月底前季节性政策性购汇料继续平稳推低汇率

* 即期早盘小幅下滑
* 月底前料持续平稳走弱
* 7月起季节和政策性购汇因素减弱，即期料双向波动
路透北京6月26日 - 人民币兑美元即期 周二小幅回落。交易员表示季节性和政策性购汇需求持续平稳释放，料推动人民币汇率在本周内持续平稳、小幅走弱，进入7月后这些影响因素预计将消失，即期以双向波动可能性为大。
上海某行交易员称，今天来看半年末因素和综合头寸购汇使得总体的购汇偏多。6月余下时间理论上购汇仍然会偏强，不过银行综合头寸出现集中冲量的可能性不大，只要企业不出现大笔购汇，本周即期还会平稳走弱一些。
“进入7月以后这些因素都没有了，照目前来看结购汇会相对均衡一些，即期可能还是以双向波动为主吧。”她表示。
北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.1487元，上日收报6.1453元。今日人民币兑美元中间价 为6.1779元，上日中间价为6.1767元。
东京汇市美元兑日圆周三在亚洲盘中转而下行，投资者警惕关注中国货币市场困局。但美国经济数据支撑美元，因数据既支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济复苏的看法，也支撑了美国公债收益率(殖利率)。
针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3022/62，上日尾盘为6.2970。
北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1438/68元，上一交易日尾盘报6.1398元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 黄凯)