中国资管：理财业务高杠杆的形成逻辑，去杠杆时代将面临挤压--报告

路透北京6月26日 - 普益财富周三发布报告称，理财产品的刚性兑付增加了金融机构的或有负债，而期限错配使用过多，都加大了理财业务的杠杆。未来如果“激活存量信贷”成功，银行信贷会对信托等产生一定的挤出效应。

普益财富研究员范杰认为，目前中国金融机构杠杆高主要表现存贷业务和表外业务两个方面。从表外业务来看，目前几乎所有的金融机构都从事代客理财业务，理财业务从以下两方面加大了杠杆：

首先，中国理财市场几乎所有的理财产品从本质上来看都是“债”的投资而非权益投资，刚性兑付文化增加了金融机构的或有负债，从而在实际上增加了杠杆率。

非但如此，部分金融机构在理财业务中采用了短钱长用的期限错配策略，即将短期的理财资金投资于长期资产，当理财资金到期后，用另外的理财资金或自有资金对接。本来期限套利是金融机构的基本盈利模式，但如果业务思路激进，这种期限错配使用过多，导致金融机构无法准确预测某个时间点自身的现金流状况，就会导致头寸失控。

金融机构的高杠杆必然导致企业的流动性过剩和高杠杆经营——各类金融投资机会预期回报远远高于实业投资回报，企业开始慢慢淡化实体经营，开始“类金融机构”运营。这个现象目前表现的尤为突出：上市公司不扩大产能利用大量闲置资金购买银行理财产品和信托产品、非上市公司利用各种方式从事民间借贷从中牟利，大量资金流向增价资产和政府投资，实体经济被“抽空”。

这正是目前经济增速缓慢、房地产价格高企、地方债务平台泡沫出现的原因。

**降杠杆的货币政策导向下**

报告称，降低金融部门和企业的财务杠杆，消除房地产、地方债务平台的安全隐患，让资金回流实体经济，促进经济健康有序发展，是目前政策的当务之急。在货币政策的取向上，政府可能偏向一种折中的思路，也是提出“把稳健的货币政策坚持住发挥好，合理保持货币总量”的原因所在。

从目前的经济形势看，这种相机决策的政策应该有生存的土壤。货币供应总体充足，如能有效配置资源，偶尔的紧缩不会导致通缩，也会避免陷入流动性陷阱。相机决策的目的是在于把资金从升值资产赶向实体经济、领域，不排除在今后，诸如此次的流动性危机会多次出现。

虽然此次“钱荒”未对集合信托的收益率构成显着影响，但对集合信托市场还是有一定影响。目前，少部分现金流状况不佳的项目依靠过桥资金归还信托贷款。过桥资金对利率较为敏感，出现流动性困难会使流动性资金无法接盘，问题信托产品的暴露将会增多。