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亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 07:59 BJT

台湾货币市场：6月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,627.25亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期1兆(万亿)1,001.45亿台币 ：

06/28 2,383.70亿台币

07/01 2,722.55亿台币

07/02 4,195.20亿台币

07/03 1,700.00亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿多台币。

--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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