表格：德国7月GFK消费者信心指数升至6.8，为2007年9月以来最高

路透柏林6月26日 - 德国7月GFK消费者信心指数升至6.8，为2007年9月以来最高，受劳动力市场充满活动以及薪资大幅增长带动，更加表明德国经济在2013年疲弱开局后，正慢慢开始复苏。

这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。6月指数为6.5。

以下为详细数据：

13年7月 13年6月 12年7月

消费者信心指数 6.8 6.5 5.8

消费者信心指数分项 13年6月 13年5月 12年6月

购买意愿 36.5 37.7 32.7

收入预期 36.2 33.9 40.1

景气循环预期 1.1 -0.2 3.0(完)