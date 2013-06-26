表格：德国7月GFK消费者信心指数升至6.8，为2007年9月以来最高

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透柏林6月26日 - 德国7月GFK消费者信心指数升至6.8，为2007年9月以来最高，受劳动力市场充满活动以及薪资大幅增长带动，更加表明德国经济在2013年疲弱开局后，正慢慢开始复苏。
这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。6月指数为6.5。
以下为详细数据：
13年7月 13年6月 12年7月
消费者信心指数 6.8 6.5 5.8
消费者信心指数分项 13年6月 13年5月 12年6月
购买意愿 36.5 37.7 32.7
收入预期 36.2 33.9 40.1
景气循环预期 1.1 -0.2 3.0(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。