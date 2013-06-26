银行观点：中国三季度料不调基准利率，人民币本轮升值近尾声--中国银行

* 二、三季度经济料增长7.6%和7.8%

* 人民币并不具备持续升值基础

* 房地产市场调控政策将以稳为主

路透北京6月26日 - 中国经济仍在减速的观点正成为主流。中国银行国际金融研究所周三在三季度展望报告中称，二季度成长率可能继续放缓至7.6%左右，三季度开始小幅回升；但房价上涨压力制约了央行降息空间，预计三季度存贷款基准利率将保持不变。

中国银行并认为，目前人民币并不具备持续升值基础，本轮快速升势可能已接近尾声，未来双向波动将成为常态；至于房地产调控政策则将以稳为主，房产税扩容是大概率事件。

“从4、5月数据来看，预计二季度经济增长依然较低，GDP增长7.6%左右，”但中行在报告中也称，城镇化加快推进经济消费和出口恢复性增长等，又为经济保持稳定甚至小幅回升奠定基础。

该行预计三季度中国GDP增速有望实现7.8%左右的增长，全年能够实现7.5%增长目标，“如果出台新的刺激政策，再考虑到去年三季度为全年低谷，不排除增长率达到8%的可能。”

中国银行并预计，二季度居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.3%，三季度增长2.4%，全年涨幅不会超过3%。

具体到拉动经济的三驾马车方面，中行认为，由于目前经济增长乏力，新的促进消费政策有望出台，由于家电下乡经济以旧换新等促消费政策到期，预计三季度可能推出替代性刺激政策，涉及领域仍将集中在汽车、家电和通讯器材等产品上；预计二季度社会消费品零售总额同比增长12.9%左右，三季度小幅会升值13%左右。

而由于近期制造业和民间投资乏力仍将持续一段时间，基建和房地产投资很难进一步扩大，因此投资增长短期内难有较大幅度回升，预计二季度投资增长20%，三季度小幅加快至21%左右；未来出口形势依然难言乐观，二季度出口料增长7%、进口增长6%，三季度增速分别为8%和5%。

虽然当前经济增长内生动力不足，市场有降息的预期和诉求，但中行认为三季度存贷款基准利率降保持不变，主要是因为“近期房地产投资热度不减，一线城市‘地王’频出，地产价格持续上涨压力较大，制约了央行降息空间。”

考虑到目前货币增速仍远高于央行年初制定的13%目标，中国银行预计，未来货币政策口径面临收紧压力，M2同比增速可能会回落；而且监管层正着手治理资金“空转”，且中央近期一再重申要盘活信贷存量，因此预计社会融资总量增长势头也将受到一定程度抑制。

中行指出，由于本轮经济下行在很大程度上是趋势性的、结构性的，是潜在增长率下移的正常反应，很难通过短期刺激政策使经济重回两位数增长，因此需要加快市场化改革，推进财税和金融体制改革。

**人民币本轮升值近尾声**

进入2013年以来，人民币汇率出现了新一轮的上涨。人民币兑美元即期 5月末触及6.12，较去年末升值约1.8%。6月以来汇价以盘整为主，近日则小幅走低，周三早盘报6.1487元。

“目前中国经常项目顺差占GDP的比重已降至2.5%左右，这标志着人民币汇率基本达到了均衡水平，并不存在长期持续升值的基础，”中行在展望报告中称，一方面中国经济增速已经放缓，另一方面美国未来有望逐渐退出量化宽松，会令境内外套利空间收窄。

同时监管机构加大热钱打压态势，而且外管局“20号文”亦在一定程度上打压了人民币整体升值预期，“这一轮的人民币快速升势可能已接近尾声...随着汇率改革的不断深化，双向波动将成为常态，”中行称。

楼市方面，中行认为，受基数效应影响，房地产销售增速下滑是大概率事件，三季度增速有望放缓至25-30%；但受开发商资金面相对宽裕、各地变通执行中央调控政策和土地成交价上涨影响，房价近期回调的可能性也较小。

“为避免房地产市场硬着陆对宏观经济及金融体系的冲击，调控政策将以稳为主，重在前期调控政策的落实和执行，”报告称，作为挤泡沫的重要手段之一，未来房地产税扩容将是大概率事件。