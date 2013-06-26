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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月26日

路透伦敦6月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
  品种       最新库存       变动
   铜         671,100     -3,750
   锡          14,140       持平
   铅         194,600       +400
   锌       1,062,950     -5,450
   铝       5,448,000     +2,725
   镍         187,956     +1,872
 铝合金        69,040       持平
 NASAAC       112,240       -920
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据       库存分布            品种    库存数据       库存分布
 种                                                             
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅   MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡   MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼; 审校 张涛)

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