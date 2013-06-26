台湾央行：共发行659.5亿台币存单，存单余额增325.5亿

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透台北6月26日 - 台湾央行周三公布，今日共发行659.5亿台币存单，若相较存单到期金额334亿，存单发行余额增325.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 589.50
91天期 0.93 46.00
182天期 1.05 24.00
央行上日共发行1,256.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,888.35亿台币。
拆款中心资料 显示，经修正后周二超额准备为214亿台币，累计超额准备为负700亿，加计前期1%的超额准备为444亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。