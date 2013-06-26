更新版-新债招标：离岸国债短券中标利率高于预期，资金成本高企令买需谨慎

(新增细节及市场评论)
李珊珊/赵红梅
路透香港6月26日 - 受资金面不稳干扰，中国财政部今年在离岸市场发行的第一批国债中标利率大多高于预期，短券尤其明显。市场人士指出，预期结构面调整造成的短率上升还会持续一阵，买需明显退场。
根据金管局资料，此次面向机构投资人标售的100亿元国债共吸引226.855亿元资金追逐，投标倍数2.27，其中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年期债则以3.95％定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。
市场原先预估三年期国债较二级市场高10-20个基点，以投标前一日的尾盘中价算，约在2.60-2.80%。
债券交易员指出，此次短期券发行利率高于预期，明显是反映了近期资金面剧幅变动。不过，在人民币仍保持升值态势下，债市尚不至反转走空。
“虽然央行讲话了境内利率下来了一点，但今天看起来还是紧，...现在这个资金成本和美元价格和利率都看升，对债券的需求多少有点影响。”一中资行人士说。
他指出，市场对于人民币资产的兴趣很大一部份建立在人民币升值预期上，目前虽然升值空间不多，但基本还不到看贬的地步，预料债券价格会在目前水准震荡一阵子，但尚不到大幅回调的地步。
受到三年国债中标利率略高影响，离岸国债二级市场殖利率略往上升，但成交并不活络。
本地时间下午2:55时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 CNHDEPO=BRKR 中隔夜品种 报2.00/2.50%,较昨日尾盘的0.50/1.00%回升。
此次面向国外央行发行的30亿元国债，共获54.8亿元资金投标，投标倍数1.83。
为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度将发行230亿元人民币，此次标售外，另100亿元将于下半年发行。
欲浏览离岸国债历年发行，请点选(link.reuters.com/buv98t)
2013年第一期离岸国债发行细节：
中标利率% 投标倍数 发行金额(亿) 到期日 上年发行利率%
三年 2.87 2.14 50 2016/6/27 1.85
五年 3.02 2.42 20 2018/6/27 2.56
七年 3.09 2.76 10 2020/6/29 2.65
10年 3.16 2.13 10 2023/6/27 3.10
15年 3.60 2.50 5 2028/6/27 3.48
30年 3.95 2.05 5 2043/6/29 -- (完)
(审校 杨淑祯/曾祥进)