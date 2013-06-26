美国联邦储备理事会(美联储)计划放慢资产购买步伐的消息让市场过早作出激烈反应，周二全球一些主要 央行首脑设法安抚市场。洲央行和英国央行总裁首先表态，试图打消有关这些央行可能效仿美联储行动的担心 。“就货币政策而言，物价稳定还是令人放心的，整体经济前景仍然需要采取宽松的货币政策立场，收回这些 政策还是很遥远的事，”英国央行总裁金恩表示，市场过度解读了贝南克的讲话。 针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极 运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适 时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。 [ID:nL3S0 F202J] 中国人民银行上海总部副主任凌涛周二表示，资金紧张的时点性因素会逐步消除，央行下一步将继续监测 银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期,引导市场利率趋向合理水平。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周三表示，英国政府公债收益率(殖利率)有充分的理由维持在 低位，尽管市场预期美联储可能缩减其购债计划，导致英国公债收益率最近跳涨。迈尔斯表示，英国公债收益 率当前水准仍然偏低，恰好反映了投资者的避险情绪及市场对英国央行将维持利率在低位的预期。他的讲话也 增加了英国央行在货币政策回归常态后，或保留部分购买的3,750亿英镑(5,780亿美元)资产的可能性。 韩国央行总裁金仲秀周三表示，新兴市场经济体也许需要收紧货币政策，以防美联储缩减刺激措施的计划 引发资本外逃。金仲秀还补充表示，撤出货币刺激措施和全球利率上升带来的不确定性，也许会阻碍全球经济 增长。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8% 2013年5月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.75% 2013年5月7日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率6% 2012年6月13日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 艾茂林; 审校 隋芬)