欧元债市：德债期货小幅走高，受欧央行保持宽松政策言论支撑

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
“如果数据仍然强劲，那么(美联储撤出刺激举措)可能将会付诸实施，但我认为目前我们在欧洲或英国，情况不允许我们撤出刺激措施，”一名交易员说。“在这种情况下，我们或将继续青睐德债。”
德债期货 最新上涨7个跳动点，报140.61点。周二结算价为140.54。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/侯向明; 审校 田建华)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 -- AAA 4/13-4/17 海通证券 投资集团 (每5年为一个计息周期，若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp) 银河证券 ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。