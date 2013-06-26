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债券 | 2013年 6月 26日 星期三 14:37 BJT

欧元债市：德债期货小幅走高，受欧央行保持宽松政策言论支撑

“如果数据仍然强劲，那么(美联储撤出刺激举措)可能将会付诸实施，但我认为目前我们在欧洲或英国，情况不允许我们撤出刺激措施，”一名交易员说。“在这种情况下，我们或将继续青睐德债。”

德债期货 最新上涨7个跳动点，报140.61点。周二结算价为140.54。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/侯向明; 审校 田建华)

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