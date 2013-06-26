欧元债市：德债期货小幅走高，受欧央行保持宽松政策言论支撑

《中国企业债发行日程表》--4月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 -- AAA 4/13-4/17 海通证券 投资集团 (每5年为一个计息周期，若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp) 银河证券 ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA