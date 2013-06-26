德国经济：智库Ifo预计今年经济将成长0.6%，明年料成长1.9%

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
本周稍早数据显示，德国6月IFO企业景气判断指数连续第二个月小幅上升，尽管脆弱的全球情势暗示该指数可能还会变得黯淡。
德国经济第一季小幅增长了0.1%，勉强避免了衰退。2012年底德国经济一度萎缩。(完) (编译 侯向明; 审校 孙茉莉/许娜)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。