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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 15:05 BJT

德国经济：智库Ifo预计今年经济将成长0.6%，明年料成长1.9%

本周稍早数据显示，德国6月IFO企业景气判断指数连续第二个月小幅上升，尽管脆弱的全球情势暗示该指数可能还会变得黯淡。

德国经济第一季小幅增长了0.1%，勉强避免了衰退。2012年底德国经济一度萎缩。(完) (编译 侯向明; 审校 孙茉莉/许娜)

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